Napoli-Eintracht: probabili formazioni e dove vederla. Conte compatta l'ambiente

Napoli, 3 novembre 2025 – Il risultato tennistico (6-2) incassato in casa del PSV Eindhoven ha lasciato un solco nel proprio cammino in questa Champions League, prossima a vivere la quarta giornata della fase campionato, che il Napoli vuole provare a cancellare tornando al successo contro l'Eintracht Francoforte, che martedì 4 novembre alle 18.45 scenderà in campo al Maradona invece con l'obiettivo opposto: fare risultato, magari addirittura quello pieno, per staccare proprio gli azzurri, oggi a quota 3 punti in classifica proprio come i tedeschi.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Kristensen, Larsson, Skhiri, Brown; Doan, Knauff; Wahi. Allenatore: Toppmoller

Orario e dove vedere Napoli-Eintracht Francoforte in tv e streaming

Napoli-Eintracht Francoforte (fischio d'inizio alle 18.45) sarà trasmessa in diretta da Sky tramite i canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 253). Disponibile anche lo streaming sui dispositivi Sky Go e NOW.

La conferenza stampa di Conte

Il match è stato introdotto nella consueta conferenza stampa della vigilia da Antonio Conte, che non nega l'importanza dell'impegno che attende i suoi domani alle 18.45: con tanto di appello all'unità della piazza al cospetto delle inevitabili oscillazioni stagionali. "Domani c'è una partita in cui possiamo rimettere in sesto la classifica in Champions League, ma di fronte avremo un avversario forte, come tutti. Sappiamo ciò che stiamo facendo nelle difficoltà e mi sento in dovere di difendere questa squadra. Dobbiamo restare compatti, l'annata sarà difficile e complessa, come dico dall'inizio. Se domani vinciamo saliremo a 6 punti, mentre se non ci riusciremo dovremo fare i complimenti ai nostri avversari". Dopo diverso tempo, torna un po' il clima di 'noi contro tutti' spesso adoperato da Conte nel corso della sua carriera quasi a voler togliere pressione alle proprie squadre. Tra le recriminazioni oggettive del tecnico salentino c'è indubbiamente l'emergenza infortuni che sta affliggendo il Napoli fin dall'estate e che i tanti impegni ravvicinati stanno esacerbando. "Ricorderò ai ragazzi come abbiamo affrontato lo Sporting, senza tutta la difesa titolare dell'anno scorso, vincendo pure. Ci si dimentica però dell'enorme difficoltà, resta solo il risultato. Domani è un'altra gara importante. È inevitabile trovare delle difficoltà a livello anche di giocatori che vengono sovrautilizzati se qualcuno si infortuna, visto che non c'è una terza alternativa". Curiosamente, dopo la debacle contro il PSV Eindhoven, lo stesso Conte si erano lamentato dei troppi acquisti effettuati in estate dalla società, virando oggi su un'altra prospettiva: quella di una rosa inevitabilmente accorciata dai tanti infortuni. L'arringa dell'allenatore azzurro, a domanda diretta, si sposta sul confronto a distanza tra la Serie A e la Bundesliga, nella quale attualmente l'Eintracht Francoforte è ottavo. "Non penso che siamo dietro alla Bundesliga: il livello credo sia uguale. In questo momento il campionato fuori portata è la Premier League a causa della potenza economica e delle infrastrutture. Invece - continua Conte - non dovremmo invidiare il campionato tedesco: hanno meno partite, ed è un vantaggio, nel periodo invernale riposano e riprendono più freschi a differenza nostra. Poi certo, c'è il Bayern Monaco che viaggia a livelli stratosferici e fa una corsa a parte, ma alle sue spalle ci sono tante società forti e in crescita: cito il Bayer Leverkusen, lo Stoccarda, il Borussia Dortmund e, appunto, proprio l'Eintracht Francoforte".

La conferenza stampa di Politano

Sponda giocatore, a parlare è un veterano del calibro di Matteo Politano, una colonna nello spogliatoio ma anche in campo, con una tempra molto apprezzata dai tifosi. "Come ho sempre detto, cerco di dare il massimo in campo, in alcune gare riesci di più, in altre di meno, soprattutto giocando così spesso, ma da anni io e la squadra diamo il massimo per onorare al massimo la maglia e l'anno scorso è stato l'emblema". L'esterno commenta appunto la propria gestione fisica e mentale del triplo impegno settimanale. "È una cosa positiva, giocare fa sempre piacere e per questo ringrazio il mister visto che quasi sempre gioco titolare. Poi la gestione è fare una vita sana, recuperare energie, bisogna dare sempre il massimo e c'è bisogno di tanto riposo". Politano spiega la sua ricetta per la longevità in campo, con la speranza che il suo Napoli lo segua in blocco per riscattare il risultato tennistico rimediato ad Eindhoven nello scorso turno di Champions League. "Quello shock serve sempre portarselo dentro, abbiamo preso una bella batosta ed ogni tanto bisogna ricordarsi di quella serata. Quando giochi in Champions League - continua il classe '93 - devi andare forte perché gli avversari lo fanno, altrimenti rischi brutte figure. Siamo stati bravi a reagire bene con Inter, Lecce e anche col Como e ora dobbiamo continuare così". Lo stesso Politano, appena 3 reti realizzate nelle ultime 52 partite, spera di dare un'accelerata al proprio rendimento e, di conseguenza, a quello degli azzurri. "Naturalmente mi pesa questo score, ma io sono a disposizione della squadra. Poi è ovvio che vorrei fare più gol e assist, ma al momento non stanno arrivando e dobbiamo pensare alla squadra e ciò che chiede il mister. Cercherò di migliorare sotto questo punto di vista". In conclusione, Politano parla del livello che a suo dire ha raggiunto il Napoli in Europa, ambito nel quale finora il decollo vero e proprio non è ancora avvenuto. "Siamo ad un buon punto, quest'anno non siamo mai stati al completo, abbiamo avuto parecchi infortuni anche se non è una scusa. Giocando ogni tre giorni, avendo fuori tanti giocatori, la fatica si fa sentire e ci sta che in alcune partite il rendimento non sia al massimo, ma domani dobbiamo vincere a tutti i costi".