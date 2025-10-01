Napoli-Sporting 2-1: De Bruyne ricama, Hojlund segna e Milinkovic-Savic para

Napoli, 1 ottobre 2025 - Dopo la falsa partenza contro il Manchester City, un tonfo ampiamente prevedibile e, passando dalla Champions League al campionato, quello in casa del Milan, il Napoli prova a ripartire dallo Sporting anche grazie al sostegno amico del Maradona. La ricetta funziona e lo fa grazie all'asse De Bruyne-Hojlund: il primo ricama per il secondo, prima con un tocco in profondità e poi con un cross, diventato rete anche grazie a un'uscita un po' così di Rui Silva. Per un portiere che sbaglia ce n'è un altro a dir poco miracoloso proprio nella coda del recupero, quando Milinkovic-Savic vola e smanaccia con un miracolo l'incornata di Hjulmand, quasi omonimo del marcatore azzurro. Gli azzurri proteggono così un vantaggio che era sfumato quando Suarez, dal dischetto, aveva firmato il momentaneo 1-1 in occasione di una delle (non poche) sbavature della retroguardia di casa. La sliding doors del match è però il gol clamorosamente sciupando da Pedro Goncalves, quello che avrebbe permesso allo Sporting addirittura di mettere la testa davanti. Niente da fare, grazie alla premiata ditta De Bruyne-Hojlund, con il belga che viene sostituito anche stasera ma, in questo caso, senza rimbrotti verso Conte.

Le formazioni ufficiali

Conte sceglie un 4-1-4-1 aperto da Milinkovic-Savic, protetto da Spinazzola, Beukema, Juan Jesus e Gutierrez, con Lobotka in cabina di regia e la linea composta da Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay a supporto di Hojlund. Rui Borges replica con un 4-2-3-1 aperto da Rui Silva, protetto da Fresneda, Quaresma, Inacio e Araujo, a loro volta schermati da Hjulmand e Joao Simoes: l'unica punta è Ioannidis, assistito da Quenda, Trincao e Catamo.

Primo tempo

Il primo affondo azzurro arriva al 4', quando Quaresma manda in corner un cross basso di Spinazzola, servito dall'ottimo lavoro in fase di sponda di Hojlund. Poco dopo né Politano né De Bruyne riescono a centrare il bersaglio, mentre dall'altro lato serve l'intervento di Juan Jesus per chiudere sull'iniziativa di Ioannidis. All'11' Fresneda mette in mezzo una palla molto insidiosa che Beukema spazza via, mentre al 14' un traversone di Spinazzola non raggiunge Hojlund per un soffio. Al 21' ancora Spinazzola dà linfa alla manovra azzurra scaricando su Anguissa, che ha il tempo di prendere la mira ma nonostante ciò sparacchia altissimo sopra la traversa. Al 26' Joao Simoes si mette in proprio e fa tutto quasi alla perfezione, perché la conclusione è una telefonata per Milinkovic-Savic. Al 32' fa tutto Anguissa, prima guadagnando un corner complica una deviazione della difesa portoghese e poi, dalla battuta di Politano, staccando di testa ma senza trovare l'impatto perfetto. Lo Sporting conduce a lungo la sfera ma, tra cross e contro cross, non sfonda. Anzi: è il 36' e De Bruyne lancia in profondità Hojlund, che fa passare la palla sotto le gambe di Rui Silva, portando in vantaggio il Napoli. La replica dei portoghesi è affidata a un'iniziativa di Trincao, fermata fallosamente da Juan Jesus, ma la successiva punizione viene battuta male da Quenda, favorendo l'uscita di Milinkovic-Savic. Al 41', dagli sviluppi di un'altra ripartenza, Politano rientra sul sinistro e chiama Rui Silva alla parata in allungo che conduce al corner. Il recupero è di 1', preceduto da una botta velleitaria di Spinazzola e chiuso da un tentativo di cross dalla destra dello Sporting che non porta a nulla: a metà partita il Napoli conduce per 1-0.

Secondo tempo

I portoghesi rientrano in campo senza Catamo e Trincao, rimpiazzati da Pedro Goncalves e Suarez. In campo c'è Politano, che apre troppo il compasso del suo tiro a giro, che va sul fondo. Al 50' Lobotka sbaglia in fase di costruzione: la palla arriva a Suarez, sulla cui botta Beukema si immola. L'olandese, al 55', si proietta in zona avanzata e calcia altissimo su suggerimento a rimorchio di Anguissa, ma tutta l'azione viene vanificata dalla chiamata del fuorigioco. Al 58' il rimorchio è di Politano per De Bruyne, che calcia dal limite verso il secondo palo trovando invece la sagoma di Inacio. Il Napoli sembra in controllo, ma al 61' Politano (che subito si accorge della leggerezza commessa) sgambetta in area Araujo: l'arbitro Makkelie indica subito il dischetto, dal quale Suarez spiazza Milinkovic-Savic e gela il Maradona. Rui Borges cambia ancora e inserisce anche Alisson Santos e Debast per Ioannidis e l'acciaccato Quaresma. Conte invece lancia Neres e Lang per Politano e McTominay, oggi un fantasma. Come già nel finale del match di San Siro, dunque, il Napoli spiega le ali per cambiare le sorti del match, ma la prima azione si risolve in un mesto cross da Lang a Neres, che poi commette fallo su Araujo. Al 75' Quenda calcia da fuori ma è una rasoiata facile per Milinkovic-Savic, che poco dopo trema quando Suarez appoggia per Pedro Goncalves, che con il destro spara incredibilmente alto. Il Napoli replica con un sinistro da fuori di Gutierrez che, deviato, frutta un corner. Dalla panchina dello Sporting si alza Morita, che rimpiazza Joao Simoes: Rui Silva esce bene sul corner, ma al 79' non farà lo stesso sul cross di De Bruyne che Hojlund spizza nel sacco. Proprio De Bruyne, che stavolta non mugugna, esce appannaggio di Gilmour, mentre Oliveira rimpiazza Gutierrez. Di nuovo in sotto, riparte il forcing dei portoghesi, contrato con molta generosità anche da Neres e Lang: poi finisce la partita di Hojlund e comincia quella di Lucca. Cominciano poi i 4' di recupero, aperti da un brivido, quando Suarez sfiora la palla su un lancio da dietro: a chiuderli c'è invece un miracolo di Milinkovic-Savic, che smanaccia l'incornata di Hjulmand che era diretta nel sacco, salvando così la preziosa vittoria dei suoi, la prima in questa Champions League.