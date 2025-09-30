Napoli-Sporting: probabili formazioni e dove vederla. Conte e il caso De Bruyne

Napoli, 30 settembre 2025 - Il primo taglio è il più profondo, recitava una vecchia hit musicale, e così è anche per la prima sconfitta in campionato del Napoli, che si lecca le ferite dopo il ko in casa del Milan prima però di provare a regalarsi un immediato sorriso nella seconda giornata della fase campionato di Champions League: mercoledì 1 ottobre alle 21 al Maradona si presenterà lo Sporting in quello che rischia di diventare già uno snodo cruciale per continuare a sognare la qualificazione alla fase successiva.

Le probabili formazioni

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte Sporting (4-2-3-1): Joao Virginia; Fresneda, Quaresma, Goncalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincao, Pedro Goncalves; Suarez. Allenatore: Rui Borges

Orario e dove vedere Napoli-Sporting in tv e in streaming

Napoli-Sporting (fischio d'inizio alle 21) sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Disponibile anche lo streaming sui dispositivi Sky Go e NOW.

Le dichiarazioni di Conte

La chiacchierata di Antonio Conte davanti a microfoni e taccuini si apre partendo dal doppio impegno settimanale, una novità rispetto all'anno scorso che potrebbe aver già presentato il suo conto, tra infortuni e il primo tonfo in campionato. "Per tutte le squadre con le coppe europee è inevitabile avere più infortuni perché giochi di più mentre gli allenamenti sono sempre di meno. Giocare spesso sottopone i muscoli ad uno stress e non ti alleni, è l'inverso a mio avviso. E' il non allenarsi come servirebbe che può portarti alle problematiche, ma fa parte del gioco: poi se arrivano tutte in un settore diventa più difficile da gestire". Detto fatto, con il Napoli che domani sera dovrà fare a meno dei lungodegenti Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, ai quali aggiungere anche Leonardo Spinazzola, alle prese con un affaticamento, Mathias Olivera acciaccato, e la squalifica di Giovanni Di Lorenzo, con Pasquale Mazzocchi e Luca Marianucci non presenti in lista: un'emergenza che potrebbe portare Eljif Elmas a giocare addirittura terzino. Poi c'è Kevin De Bruyne, protagonista del rigore trasformato al Meazza ma anche del moto di ira dopo una sostituzione dettata forse da una prestazione non eccellente. "A me non piace mai parlare del singolo, si vince e si perde da squadra, ma sulla gara di domenica io ribadisco che come prestazione sono rimasto soddisfatto. Dobbiamo lavorare sulle due disattenzione e tornare a quelle cose che ci hanno portato ad essere la difesa meno battuta, ma la prova c'è stata: a San Siro abbiamo dominato la partita e non è all'ordine del giorno. Detto questo - continua Conte - Kevin è del Napoli: fa bene la squadra fa bene lui, fa male la squadra fa male lui, sappiamo cosa può darci, è un giocatore che va supportato e cerchiamo di trovare giusti equilibri, si passa da eccessi e quando si vince fantastico e se si sbaglia è tutto sbagliato. Io devo trovare soluzione, ma è il secondo anno e sarà molto complesso per noi perché c'è da giocare ogni tre giorni e inserire nuovi giocatori. Lo ribadisco perché lo penso, non perché è una scusa. Dovremo migliorare durante il percorso, coinvolgendo tutti per prepararci al terzo anno dove la situazione sarà già più strutturata". Il tecnico azzurro, cominciando a presentare la sfida contro lo Sporting, non esattamente un dettaglio, torna sul tasto De Bruyne e sulla sostituzione di cui tutti parlano. "Quello che dovevo comprendere l'ho compreso ed è stato già tutto chiarito: patti chiari amicizia lunga e quindi è già chiusa la situazione. Sulla partita, è importante ma come tutte, le giochiamo per vincere tutte e sappiamo benissimo che c'è un avversario che spesso non è d'accordo e dovremo superarci anche nelle difficoltà oggettive che ci sono". Conte passa poi all'elogio dello Sporting e in generale del calcio portoghese. "E' una squadra che si contende sistematicamente il campionato con Porto e Benfica: è di primo livello, l'ho affrontata anche col Tottenham nel girone e sono rimasti tanti calciatori di quella squadra ed hanno accumulato esperienza. E' un'ottima squadra e bisognerà giocare sapendo che affrontiamo un rivale forte, ma anche noi lo siamo e vogliamo misurarci. Il loro è un calcio sempre all'avanguardia che rende bene anche nelle altre competizioni: inoltre - continua Conte - loro hanno avuto un giorno in più per riposare, ma non voglio entrare in polemica per il calendario".

Le dichiarazioni di Juan Jesus

Ancora prima dell'allenatore, aveva parlato Juan Jesus, uno dei pochissimi reduci di una difesa ridotta all'osso forse anche per i tanti frequenti impegni. "Siamo tutti pronti a giocare e a entrare. Quanto agli errori, li commettono fanno tutti. Io li ho fatti nella mia carriera: poi ci sta, uno può pensare che abbia sbagliato perché non era pronto". Il brasiliano si riferisce a Marianucci e al suo impatto complicato, per usare un eufemismo, con San Siro e con tutto il mondo Napoli. Dalla gioventù dell'ex Empoli all'esperienza di De Bruyne, un caso mediatico che potrebbe aver agitato anche lo spogliatoio azzurro: Juan Jesus prova a smorzare il tutto. "Non so cosa sia successo, vedo c'è un po' di polemica intorno, ma questo non influisce sulla squadra che è pronta a ripartire. E' una partita importante dopo Manchester e dobbiamo fare i tre punti per la classifica di Champions League ma anche al campionato dopo la sconfitta". Il difensore parla poi dello Sporting e delle sue insidie, sottolineando anche le possibili crepe nelle quali il Napoli dovrà provare a insinuarsi. "E' una squadra molto tecnica, ruotano sempre in attacco e dovremo essere bravi a gestire questo. Sono molto pericolosi e dobbiamo sfruttare ciò che lasceranno. Le squadre portoghesi attaccano tanto, ma hanno abbastanza difficoltà difendere: se gestiamo bene la partita possiamo vincere, siamo pronti".

