Le pagelle di Inter-Psg. L’errore di Barella, Micki non c’è, Lautaro il primo assente

Monaco, 31 maggio 2025 – Caporetto Inter a Monaco di Baviera, il Psg rifila una manita tonda (5-0) ai nerazzurri e conquista la sua prima Champions. Ecco le pagelle di Mattia Todisco

Francesco Acerbi durante la finale di Champions (Ansa)

Inter

Sommer 5,5. Sbucano tiri da ogni dove. Non riesce ad opporsi.

Pavard 4. Kvaratskhelia ha più volte la meglio.

Acerbi 4,5. Mette una pezza su Hakimi quando è già tardi. poi va giù anche lui.

Bastoni 4. Preso in castagna dagli avversari per tutta la partita.

Dumfries 5. Mai pericoloso.

Barella 4,5. Cerca di prendersi un corner e invece lancia il 2-0 dei parigini. Errore grave.

Calhanoglu 4,5. Fallisce in quasi tutte le giocate determinanti.

Mkhitaryan 4. completamente fuori dalla partita. gli avversari lo sovrastano in dinamismo.

Dimarco 4. tiene in gioco doué sull’1-0, devia in rete il pallone del bis parigino. preso alle spalle anche da dembelé e per poco non arriva il 3-0 già nel primo tempo.

L. Martinez 4. Da capitano è il primo ad essere assente: che fatica anche solo nelle aperture.

Thuram 4,5. Sempre impreciso nelle sponde di prima. La grande occasione, sul 2-0, va fuori.

All. Inzaghi 5. L’Inter viene dominata anche negli aspetti in cui solitamente fa la differenza. Attende il 54’ per cambiare una squadra in balia dell’avversario: non funziona.



Bisseck sv. Si infortuna dopo 8’ in campo.

Zalewski 5. Ci mette verve, ma dura poco.

Darmian 4. Entra e il Paris continua la sua festa.

C. Augusto 5. Il lato sinistro non migliora col suo ingresso.

Asllani sv.

VOTO INTER 4.



Psg

Donnarumma 6,5; Hakimi 7,5, Marquinhos 7,5, Pacho 7,5, N. Mendes 7; F. Ruiz 7,5 (39’ st Mayulu 7), Vitinha 8 , J. Neves 7 (39’ st Zaire-Emery sv); Doué 9 (22’ st Barcola 7,5), Dembelé 7,5, Kvarathskhelia 8 (39’ st G. Ramos sv). All. L. Enrique 10. Voto PSG 10.