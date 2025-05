Premier League, 6 squadre in Champions? La strada è spianata...

Roma, 2 aprile 2025 – Ormai è certo: nella prossima Champions League ci saranno almeno cinque squadre inglesi: grazie al Ranking Uefa, infatti, anche la quinta classificata in Premier League giocherà la più importante competizione europea. Tuttavia, potrebbero esserci ulteriori sorprese. Anche l'Europa League garantisce un posto in Champions per la vincitrice del torneo, e ci sono ancora ben due squadre inglesi in corsa: Manchester United e Tottenham. Nelle semifinali andate in scena ieri, le due squadre inglesi hanno fatto un enorme passo verso la finale, che potrebbe essere un derby inglese. Gli Spurs hanno sconfitto 3-1 il Bodø/Glimt grazie alle reti di Brennen Johnson, Maddison e Solanke, che gli permettono di potersi accontentare del pareggio o anche della sconfitta con una sola rete di scarto nel match di ritorno, che si giocherà giovedì prossimo in Norvegia. La rete di Saltnes lascia piccola speranza ai gialloneri, ma sarà difficilissimo riuscire a ribaltare il risultato dell'andata. Ancora peggio per l'Athletic Bilabo, che ieri ha perso 3-0 in casa contro il Manchester United. I red devils sono partiti forte con il gol di Casemiro al 30', e il rosso ai danni di Dani Vivian al 35' ha spianato la strada per il 3-0 definitivo degli uomini di Amorim, che ora dovranno semplicemente amministrare un enorme vantaggio all'Old Trafford. Salvo clamorosi ribaltoni, saranno entrambe inglesi le squadre che si affronteranno in finale, perciò una delle due sicuramente si qualificherà per la prossima Champions. L'Europa League è l'ultima spiaggia per entrambe le squadre per centrare un posto in una competizione europea, dato che in campionato Manchester United e Tottenham sono rispettivamente al quattordicesimo e al sedicesimo posto, a una distanza siderale dalla quinta piazza, l'ultima valida per centrare la Champions. Le cinque squadre che si qualificherebbero dal campionato, invece, in questo momento sono Liverpool (che ha vinto il titolo), Arsenal, Newcastle, Manchester City e Chelsea. Il Nottingham Forest, che è stato a lungo al terzo posto, è crollato fino alla sesta posizione, e in queste ultime gare cercherà di strappare il pass per la partecipazione alla Coppa dalle grandi orecchie. Nella passata stagione la Serie A è stata vicinissima a portare sei squadre in Champions, dato che l'Atalanta ha vinto l'Europa League in finale contro il Bayer Leverkusen, ma, visto che i bergamaschi si sono classificati al quarto posto, hanno centrato la qualificazione tramite il campionato.