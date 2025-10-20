Champions League: il programma della terza giornata. Orari e dove vedere le partite in tv

Roma, 20 ottobre 2025 – Sei squadre a punteggio pieno dopo due giornate di Champions League e spettacolo assicurato. A sei punti Bayern, Real, Psg, Inter, Arsenal e il sorprendente Qarabag, tutte con due vittorie, ma la nuova formula della competizione non permette rilassamenti e tutto è ancora in gioco per i primi 24 posti (playoff) e i primi 8 (ottavi di finale). L’Inter è quella messa meglio tra le italiane e nella terza giornata affronterà in trasferta l’Union Saint Gilloise, capace di vincere in trasferta con il PSV ma di perdere nettamente in casa col Newcastle 0-4. Devono invece risalire le altre. L’Atalanta ha perso la prima a Parigi ma si è rifatta col Club Bruges ed è a quota 3 in vista della sfida abbordabile con lo Slavia Praga, mentre il Napoli è stato sconfitto dal City all'esordio per poi battere al Maradona lo Sporting Lisbona e ora andrà a Eindhoven. Più indietro la Juve, oggi vicina al limite del ventiquattresimo posto con due pareggi in fila contro Dortmund e Villareal e attesa mercoledì dal Real Madrid di Xabi Alonso. Sarà una settimana importante per le nostre in questo tour de force prima della terza e ultima sosta di campionato a novembre.

Programma e orari tv

Come sempre, il programma della Champions League si articola su due giorni con diciotto partite totali divise su martedì e mercoledì con slot orari alle 18.45 e alle 21. Martedì con Inter in Belgio e Napoli a Eindhoven (diretta Sky), mentre mercoledì la Juve a Madrid (Amazon) e l’Atalanta contro lo Slavia Praga (Sky). Per quanto concerne i big match, segnaliamo Arsenal-Atletico Madrid alle 21 di martedì assieme a Leverkusen-Psg e Villareal-City, mentre mercoledì interessanti Chelsea-Ajax (anche in chiaro su TV8), Eintracht-Liverpool e Monaco-Tottenham. In tv disponibile su Sky anche Diretta Gol per seguire in contemporanea tutte le partite. In streaming su Sky Go e Now Tv. Di seguito il calendario televisivo.

Martedì 21 ottobre

Barcellona-Olympiacos ore 18.45 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 254.

Kairat Almaty-Pafos ore 18.45 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 255.

Arsenal-Atletico Madrid ore 21.00 Sky Sport Max, 206, Sky Sport 254

Leverkusen-Psg ore 21.00 Sky Sport 256

Villareal-Manchester City ore 21.00 Sky Sport 255

PSV-Napoli ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 249

Copenaghen-Borussia Dortmund ore 21.00 Sky Sport 258.

Union SG-Inter ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252.

Newcastle-Benfica ore 21.00 Sky Sport 257

Mercoledì 22 ottobre

Galatasaray-Bodo Glimt ore 18.45 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253

Athletic Bilbao-Qarabag ore 18.45 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 254

Chelsea-Ajax ore 21.00 Sky Sport Max, 206. In chiaro su TV8

Atalanta-Slavia Praga ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252

Eintracht Francoforte-Liverpool ore 21.00 Sky Sport Arena, 2024, Sky Sport 253

Sporting Lisbona-Marsiglia ore 21.00 Sky Sport 257

Monaco-Tottenham ore 21.00 Sky Sport 256

Real Madrid-Juventus ore 21.00 Amazon Prime

Bayern Monaco-Club Bruges ore 21.00 Sky Sport 255