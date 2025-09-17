Psg-Atalanta, Juric: "In campo c'è stata una differenza abissale"

Parigi (Francia), 17 settembre 2025 – Il Paris Saint-Germain campione d’Europa è un vero e proprio Everest da scalare per l’Atalanta, che viene travolta con un perentorio 4-0 dai parigini all’esordio in Champions League. Al Parco dei Principi è andato in scena un vero e proprio assolo degli uomini di Luis Enrique che, dopo essere passati in vantaggio al 3’ minuto grazie alla deviazione vincente sottoporta di Marquinhos, hanno giocato sul velluto creando un’impressionante mole di palle gol, che non hanno reso più amaro il passivo soltanto grazie al monumentale lavoro tra i pali di Carnesecchi. L’estremo difensore nerazzurro, però, nulla ha potuto sulla staffilata di Kvaratskhelia al 39’, ma poi si è di nuovo superato neutralizzando il rigore battuto da barcola prima dell’intervallo. Nella ripresa la sostanza non è cambiata: l’Atalanta è di fatto rimasta impalpabile e poco pungente, mentre il PSG ha completato la sua opera con le reti di Nuno Mendes al 51’ e di Goncalo Ramos al 91’.

L’allenatore dei nerazzurri Ivan Juric, a fine gara, ai microfoni di Sky Sport, non ha potuto far altro che sottolineare la superiorità mostrata nell’arco dei 90’ dai parigini: “Penso che in campo ci sia stata una differenza enorme, abissale. Abbiamo fatto molto bene dopo il primo gol, giocando 20-25’ minuti giusti, non avremmo dovuto concedere il secondo gol, ma è chiaro che il PSG è a un livello superiore al nostro in questo momento. Un centravanti di ruolo dall’inizio avrebbe cambiato le cose? Daniel doveva fare quello che ha fatto anche Krstovic dopo. L’interpretazione non è stata positiva, ma il concetto era lo stesso”. Juric non ha però rinunciato a trovare anche aspetti positivi nella prestazione dei suoi: “Ci mancano quattro giocatori come Kolasinac, Lookman, Scamacca ed Ederson che hanno un peso specifico importante, ma vado controcorrente e dico che da questa partita traggo un sacco di spunti positivi perché ho visto vari giocatori che secondo me possono competere questo livello: da Kossounou, Brescianini a Bernasconi, passando per Bellanova, Hien e Musah. Giocatori che sono ancora in fase di crescita. Per me con il recupero degli infortunati possiamo ancora diventare competitivi”. Sul gioco a viso aperto e uomo contro uomo dei nerazzurri: “Sinceramente li abbiamo analizzati bene. Analizzando le partite abbiamo visto che quelle che hanno fatto così hanno perso male e senza nemmeno provarci. Le uniche squadre che sono state in grado di fare male al PSG sono state Strasburgo e Lens, che sono partite forte, cercando di rubare la palla per poi ripartire velocemente. L’idea nostra era questa. Si sceglie di che morte morire e noi abbiamo fatto questa scelta. Come ho detto, però, da questa partita ho colto diversi aspetti positivi”.