Psg e Arsenal resistono in vetta. Goleada Borussia
Risultati 2° turno: Atalanta-Bruges 2-1, Kairat-Real Madrid 0-5, Atletico Madrid-Francoforte 5-1, Chelsea-Benfica 1-0, Inter-Slavia Praga 3-0, Bodo/Glimt-Tottenham 2-2, Galatasaray-Liverpool 1-0, Marsiglia-Ajax 4-0, Pafos-Bayern 1-5. Qarabag-Copenaghen 2-0, Union St.Gilloise-Newcastle 0-4, Arsenal-Olympiacos 2-0, Barcellona-Psg 1-2, Borussia Dortmund-Athletic Bilbao 4-1, Leverkusen-Psv 1-1, Monaco-Manchester City 2-2, Napoli-Sporting 2-1, Villarreal-Juventus 2-2.
Classifica: Psg, Arsenal, Real Madrid, Bayern Monaco, Inter, Qarabag 6; Borussia Dortmund, Tottenham, Manchester City 4; Atletico Madrid, Napoli, Marsiglia, Sporting Lisbona, Bruges, Union Saint Gilloise, Barcellona, Eintracht, Liverpool, Chelsea, Atalanta, Galatasaray, Newcastle 3; Juventus, Bodo/Glimt, Bayer Leverkusen 2; Copenaghen, Slavia Praga, Olympiakos, Psv, Villarreal e Pafos, Monaco 1; Benfica, Ajax, Athletic, Kairat 0.
Prossimo turno: 21/10 ore 18.45 Barcellona-Olympiakos e Kairat-Pafos; ore 21 Arsenal-Atletico Madrid, Bayer Leverkusen-Psg, Copenaghen-Borussia Dortmund, Newcastle-Benfica, Psv-Napoli, Union S.Gilloise-Inter, Villarreal-Manchester City. 22/10 ore 18.45 Athletic Bilbao-Qarabag e Galatasaray-Bodo/Glimt; ore 21 Atalanta-Slavia Praga, Chelsea-Ajax, Eintracht Francoforte-Liverpool, Bayern Monaco-Bruges, Monaco-Tottenham, Real Madrid-Juventus, Sporting Lisbona-Marsiglia.
