Champions, crollo totale del Napoli: perde 6-2 in Olanda

Eindhoven (Olanda), 21 ottobre 2025 - Dopo quasi 2 mesi di digiuno in azzurro McTominay, il grande dubbio della vigilia di Conte, si sblocca e porta in vantaggio il Napoli al Philips Stadion. Sembra l'inizio di una serata magica per lo scozzese e per tutti gli azzurri, ma dopo appena 4' Buongiorno di testa gira nella propria porta un cross di Perisic: un infortunio difensivo grave, ma non il peggiore della serataccia dei partenopei, che crollano sotto i colpi degli olandesi, a segno ancora con Saibari e con Man, autore di una doppietta. Sul Napoli piove sul bagnato quando Lucca, ancora una volta deludente, viene espulso per una protesta sconsiderata verso l'arbitro Siebert ma, nonostante l'inferiorità numerica, ancora McTominay (l'unica buona notizia della serata per Conte) regala una nuova tenue speranza svettando dagli sviluppi di un corner. Neanche il tempo di rimettere la palla a centrocampo che il PSV Eindhoven ristabilisce le distanze con il neo entrato Pepi, imbeccato alla grande da Driouech, con i due che poi si scambiano il favore a ridosso del 90'. Il tabellone finale recita 6-2, e il problema per il Napoli, soprattutto nel contesto di questo format della Champions League, è che non è un tabellone tennistico.

Le formazioni ufficiali

Bosz si affida a un 4-3-3 che tra i pali vede Kovar, protetto da Flamingo, Schouten, Gasiorowski e Salah-Eddine: in mezzo al campo ci sono Saibari, Mauro Junior e Veerman, mentre in attacco tocca a Man, Til e Perisic. Conte replica con un 4-1-4-1 aperto da Milinkovic-Savic, con Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola in una difesa schermata da Gilmour: la punta è Lucca, assistito da Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay.

Primo tempo

La prima chance del match è di marca Napoli quando, dopo 2', McTominay va da Lucca, che dal limite dell'area calcia sul fondo. Al 7' Gilmour imbuca per De Bruyne, che supera Kovar ma non Perisic, appostato al posto giusto al momento giusto: dal successivo corner, battuto da Politano, scaturisce un altro giro dalla bandierina, prima che proprio il numero 21, su sponda di testa di Lucca, provi a chiudere al meglio l'azione con una volée imprecisa. In campo c'è anche il PSV, che al 21' sfiora la rete con Man, che scambia con Saibari e impegna Milinkovic-Savic, che si rifugia in calcio d'angolo, dai cui sviluppi svetta Til ma sorvolando la traversa. Poco dopo Saibari, su cross di Man, riesce a superare Milinkovic-Savic ma tutto viene annullato per fuorigioco. Al 19' invece è tutto buono quando il Napoli perde una palla banale: Veerman la recupera e serve Mario Junior, che calcia ma troppo centrale per spaventare Milinkovic-Savic. Il PSV torna così alla bandierina e batte proprio Veerman: Flamingo svetta all'altezza del secondo palo ma senza centrare il bersaglio. Al 26' McTominay imbuca per Lucca, che sbaglia il controllo e regala così la palla a Kovar. Tocca poi a Spinazzola rendersi pericoloso con un tiro-cross di destro che crea non poche ansie nell'area di casa. Ansie che diventano realtà al 31', quando Spinazzola disegna un traversone perfetto per l'incornata perentoria di McTominay, che così interrompe un digiuno in azzurro lungo quasi 2 mesi. Il PSV accusa il colpo ma neanche tanto, perché al 35' Buongiorno di testa gira nella propria porta il cross di Perisic: una torsione bellissima, ma fatta nella porta sbagliata. Non è finita qua, perché al 39' Saibari ribalta tutto sfruttando la difesa altissima e mal posizionata del Napoli: il filtrante di Til è perfetto, così come l'esecuzione del numero 34 e anche il precedente tempismo in area di Schouten nell'anticipo su Lucca. I minuti di recupero sono 3 che non cambiano la storia di un primo tempo che il Napoli chiude in svantaggio dopo l'illusione firmata McTominay.

Secondo tempo

Bosz lascia negli spogliatoi Gasiorowski, tra gli ammoniti della prima frazione, e inserisce Obispo. Al 51' il Napoli guadagna subito un corner: batte Politano e svetta Lucca, che sfiora il primo palo. Al 54' Gilmour si esibisce in un retropassaggio horror che arriva a Saibari, bravo pure a scappare a Beukema e a saltare Milinkovic-Savic, mancando però il bersaglio e il possibile colpo del ko, che arriva al 55': l'autore del gol è Man, che riceve da Mauro Junior e calcia facendo passare la palla tra le gambe di Beukema. Non è finita qua: il PSV è padrone del match e dopo 2' sfiora addirittura il poker con Perisic, la cui botta viene deviata in maniera provvidenziale. Conte prova a scuotere i suoi, gettando nella mischia Gutierrez, Juan Jesus e l'ex Lang per Spinazzola, Beukema e Gilmour. Proprio Lang, davanti al suo ex pubblico, si presenta subito con un tiro da fuori che viene contrato da Mauro Junior: replica subito Til con il medesimo fondamentale, ma in questo caso la palla sfila direttamente sul fondo. Al 65' ancora Til apparecchia per Man, che in area calcia a botta sicura: Buongiorno respinge la minaccia, salvando Milinkovic-Savic. Quest'ultimo al 66' trova un alleato nel palo alla sua sinistra, che dice di no alla sventola calciata da Schouten, servito da Mauro Junior sempre nel contesto del colabrodo della difesa ospite. Il numero 17 di casa, imbeccato da Perisic, si mette in proprio e ancora una volta Buongiorno è al posto giusto al momento giusto. L'assedio continua con Salah-Eddine, che deve vedersela con la sagoma di Juan Jesus. Conte lancia anche Neres per Politano e il nuovo entrato si mette subito in mostra con un'iniziativa stoppata da Schouten. A finire è anche la partita di Lucca e non per una sostituzione: l'arbitro Siebert gli mostra il rosso diretto dopo una protesta vivace per un contatto con Obispo, con l'ex Udinese che nell'occasione si porta il dito alla tempia mimando non esattamente cose belle al direttore di gara. Cose belle che non arrivano neanche dal campo, perché all'80' Man cala il poker, nonché la doppietta personale, ricevendo da Veerman e rientrando sul mancino prima di raccogliere il massimo fatturato possibile colpendo Milinkovic-Savic sul suo palo: poco dopo, invece, Til non ha questa stessa precisione. Conte si gioca la carta Elmas per De Bruyne, che stavolta sembra accogliere bene la sostituzione: dall'altro lato si alzano Dest, Pepi e Driouech e si accomodano Salah-Eddine, Til e Perisic. La partita però va avanti, a sorpresa, vede il Napoli regalarsi una chance all'87', quando ancora McTominay incorna nel sacco il calcio d'angolo battuto da Neres. Neanche il tempo di rimettere il pallone a metà campo che la tenue speranza azzurra si spegne sull'asse dei nuovi entrati del PSV: Driouech ricama da sinistra e Pepi insacca a porta praticamente sguarnita. Altra pausa (esce Saibari ed entra Wanner) e, alla ripresa del gioco, altra rete di marca olandese: alla festa si unisce proprio Driouech, che all'89' firma il 6-2 con una botta da fuori, con l'assist firmato proprio da Pepi in quello che sembra uno scambio di favori. Arriva la segnalazione del recupero: 4' che sono un'agonia pura per il Napoli, mentre il PSV amministra e prova addirittura ad arrotondare ulteriormente un bottino difficile, se non impossibile, da prevedere alla vigilia che assume i crismi dell'ufficialità al triplice fischio arbitrale.