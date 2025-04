Real Madrid, Bellingham crede nella remontada: “È la parola che ho sentito di più”

Madrid, 15 aprile 2025 – La gara che è andata in scena lo scorso 8 aprile all'Emirates Stadium è stata una vera e propria disfatta per il Real Madrid, che è uscito sconfitto con un pesantissimo 3-0. La doppietta su punizione di Rice e il gol di Mikel Merino al 75' hanno steso i blancos, che hanno pure terminato la gara in dieci a seguito dell'espulsione rimediata da Camavinga al 94'. I gunners sono stati superiori in tutto, con il Real che non è riuscito praticamente mai a impensierire Raya, e nei primi 90 minuti hanno fatto un bel balzo avanti verso la qualificazione in semifinale. Ma si sa, in Champions League nulla è sicuro e la sorprese sono sempre dietro l'angolo. Ci sono state diverse rimonte che sono passate alla storia, alcune delle quali hanno visto anche il Real Madrid come protagonista, come nell'edizione della stagione 2021-22, nella quale i blancos sono arrivati in finale (dove hanno superato il Liverpool) dopo aver rimontato da situazioni di svantaggio in tutti i turni precedenti. Per questo Jude Bellingham, centrocampista che nella gara di andata ha salvato un gol praticamente sulla linea di porta, non vuole arrendersi e ha caricato i suoi compagni nella conferenza stampa pre partita. Queste sono state le sue parole: “Remontada? È stata la parola più usata nello spogliatoio del Real in questi giorni. Su TikTok ho visto tanti video delle rimonte del Real negli anni scorsi, domani possiamo vivere una di quelle magiche notti e entrare nella storia del club: è questo quello che vogliamo”. Il centrocampista ha poi parlato della gara di andata e in particolare del suo connazionale Declan Rice, autore di due gol bellissimi su calcio di punizione: “Non avevo mai visto Rice fare due gol su punizione: l'Arsenal non ci ha sorpreso, ma lui si”. Domani andrà in scena il ritorno dei quarti di finale, con tutto il Bernabeu che sarà pronto a spingere i suoi beniamini verso una rimonta che si prospetta difficilissima. I blancos arrivano alla gara contro i gunners forti della vittoria per 1-0 contro l'Alaves in campionato, dove a trovare la rete è stato Camavinga, che domani non sarà della partita. Dall'altra, però, ci sarà un Arsenal che difenderà fino alla fine il risultato dell'andata per eliminare i campioni in carica e centare la semifinale.