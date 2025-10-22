Real Madrid-Juventus, tocca a Vlahovic. Probabili formazioni e orario tv

Madrid, 22 ottobre 2025 – Nella tana di una delle migliori formazioni d'Europa, che ha iniziato questa edizione di Champions League vincendo entrambe le prime due gare. La sfida con il Real Madrid, valida per la terza giornata della "fase campionato" della massima manifestazione continentale per club, non arriva certo nel momento migliore per una Juventus che è appena incappata nel primo ko stagionale e che non vince da oltre un mese. Dopo il successo sull'Inter, ecco cinque pareggi consecutivi, di cui quelli con Borussia Dortmund e Villarreal, a cui ha fatto seguito la sconfitta di domenica contro il Como. Igor Tudor è già sulla graticola, mentre dall'altra parte c'è un Real a punteggio pieno in Champions (affermazioni ai danni di Marsiglia e Kairat) e che in Liga con un bottino di 24 punti, frutto di un cammino da otto vittorie e un solo ko, seppur pesante, nel derby di Madrid contro l'Atletico (5-2). Il pericolo numero uno per la Vecchia Signora risponde al nome di Kylian Mbappé, che ha iniziato questa annata realizzando la bellezza di 15 reti in 11 apparizioni.

I precedenti

Questa sarà la sfida numero 23 fra Real Madrid e Juventus, che tornano a contendersi la vittoria a distanza di quasi quattro mesi dall'incrocio valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, in occasione del quale la rete di Gonzalo Garcia ha consentito agli spagnoli di avanzare nella manifestazione. Il bilancio vede gli iberici in vantaggio: sono 11 i successi dei Blancos contro i nove della Vecchia Signora, con anche due pareggi. L'ultimo confronto in Champions League risale alla stagione 2017/18, quando l'affermazione per 3-1 al Santiago Bernabeu non bastò ai piemontesi per strappare il pass per la semifinale di Champions, alla luce della vittoria per 3-0 ottenuta dagli iberici nel match d'andata.

Le parole di Tudor

"Mii aspetto una grande reazione, perché giocare qui a Madrid deve dare motivazioni – il commento di Tudor in conferenza stampa –. Penso che giocheremo una bella partita. Loro sono una squadra di grandi campioni. Non si può venire qua e speculare troppo perché loro segnano con grande facilità. Sarà una sfida bellissima, tra due grandi squadre. Noi dobbiamo viverla nel modo giusto, giocando una partita seria, cercando di subire il meno possibile. Ogni gara la prepariamo come se fosse una finale, a prescindere dall'avversaria. Il mio obiettivo primario è aiutare la squadra a rendere al meglio, mettendo tutti i giocatori nelle condizioni ideali per esprimere le loro qualità. Io sono molto lucido e mi è tutto molto chiaro. Io voglio preparare ogni partita come una finale".

Le dichiarazioni di Thuram

Presente accanto a Tudor in sala stampa Khéphren Thuram: "Dopo la sconfitta contro il Como abbiamo parlato perchè pensavamo fosse importante confrontarci. Abbiamo un ottimo allenatore che crede in noi e noi abbiamo piena fiducia in lui. Dobbiamo e vogliamo fare meglio. Ogni volta che indossiamo questa maglia abbiamo una grande responsabilità ed è importante scendere in campo con il giusto atteggiamento per vincere ogni partita. Noi abbiamo fiducia nel mister e vogliamo vincere tutte le partite. Sappiamo che giocheremo contro una grande squadra, ma anche noi siamo forti e vogliamo ottenere un ottimo risultato. Mbappe è il migliore e sappiamo bene che tipo di giocatore è. Chi è il calciatore più forte al mondo? Per me è Mbappe, per quello che ha fatto vedere in questo inizio di stagione, però anche Dembele è forte".

Le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Guler, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. All. Xabi Alonso.

Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. All. Tudor.

La designazione arbitrale

Sarà lo sloveno Slavko Vincic l'arbitro di Real Madrid-Juventus. Assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacicic, quarto ufficiale David Smajc, al var il tedesco Bastian Dankert, avar il portoghese Tiago Martins.

Orario e dove vedere la sfida

Il match fra Real Madrid e Juventus è in calendario per oggi, mercoledì 22 ottobre, con calcio d'avvio fissato alle 21. La gara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. Sarà quindi possibile seguire la partita sulle smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Apple Tv e Amazon Firestick. Sarà inoltre possibile seguire il match dall’app di Amazon Prime Video presente su Sky Q.