Champions League, semifinali di ritorno: probabili e orari tv

Bologna, 5 maggio 2025 – Più spettacolo di così, non si può. Le semifinali di ritorno di Champions League saranno tutte da vivere e da gustare. Due sfide stellari, con il discorso qualificazione aperto a ogni scenario possibile. Ovviamente, le attenzioni italiane sono tutte sull’Inter, che ha abdicato in Coppa Italia, è a meno tre in campionato dal Napoli e rischia di passare dal Triplete a zero tituli. Servirà, per prima cosa, una impresa a San Siro contro il Barcellona. Dopo il 3-3 dell’andata, i nerazzurri sono obbligati a vincere per passare il turno con qualsiasi risultato e in qualsiasi modo, con un Lautaro che potrebbe rientrare in extremis e un Thuram fatto rifiatare sabato a San Siro contro il Verona: c’è speranza. Dall’altra parte del tabellone, invece, a Parigi il Psg di Luis Enrique cercherà di difendere il gol di vantaggio accumulato a Londra contro l’Arsenal di Arteta e dell’ex rossoblù Riccardo Calafiori.

I criteri di qualificazione

Partiamo da San Siro. Senza la regola dei gol in trasferta è tutto più semplice. Il pareggio dell’andata impone a una delle due squadre di vincere al ritorno per passare il turno. Può accadere nei regolamentari, ai supplementari, oppure ai rigori. Di fatto, è come se si partisse zero a zero. L’Inter ha dunque bisogno di battere i blaugrana per accedere alla finale. Discorso diverso a Parigi. Il Psg ha vinto 0-1 a Londra e con un pareggio passerebbe il turno, mentre i gunners hanno bisogno di vincere con due gol di scarto per andare in finale, oppure con uno per andare ai supplementari e agli eventuali rigori.

Le probabili formazioni

Inter-Barcellona Inzaghi potrebbe recuperare Lautaro Martinez dopo l’elongazione patita all’andata. Sarebbe una grande notizia per l’Inter che avrà anche Thuram in campo, fatto riposare in campionato, dunque con maggiori chance per poter far male al Barcellona. Negli altri reparti scelte standard, con il rientro di Pavard in difesa con Acerbi e Bastoni a completare il reparto, in mezzo Calhanoglu in regia con Barella e Mkhitaryan ai lati, Dimarco e Dumfries esterni. Nel Barcellona fuori Kounde, spazio a Garcia, Cubarsi, Martinez e Martin, a centrocampo De Jong e Pedri a dare geometrie, sulla trequarti Dani Olmo, esterno Yamal e Raphinha e prima punta Ferran Torres. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: Inzaghi. BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick. Psg-Arsenal A Parigi Gigio Donnarumma cerca la storia e la finale di Champions. Il portiere della nazionale cercherà di sbarrare la strada all’Arsenal nel 4-3-3 di Luis Enrique con Hakimi, Marquinhos, Pacho e Mendes in difesa, poi Ruiz, Vitinha e Neves in mezzo, mentre davanti Doue, Dembele e Kvaratskhelia. Modulo speculare per l’Arsenal con Raya in porta, Timber, Saliba, Kiwior e Skelly in difesa, Odegaard, Rice e Merino saranno i mediani, Saka, Trossard e Martinelli il tridente offensivo. PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. All. Arteta

Gli orari tv

Martedì 6 maggio Inter-Barcellona ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, 213. In chiaro su Tv 8. Streaming Sky Go e Now Tv Mercoledì 7 maggio ore 21.00 Psg-Arsenal Amazon Prime Video. Leggi anche - Bologna-Juve 1-1, Freuler risponde a Thuram