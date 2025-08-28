Sorteggio Champions 2025-26 in tv: dove vederlo. Oggi il tabellone, ecco le ultime qualificate
Le italiane e tutte le altre 32 formazioni al via stanno per scoprire il loro cammino nella fase campionato
Milano, 28 agosto 2025 - Alle porte c'è il sorteggio di Champions League, edizione 2025/26. Al via della manifestazione, come accaduto lo scorso anno, 36 formazioni inserite in un girone unico. Al termine delle otto partite che ogni squadra dovrà disputare, verrà stilata una classifica. Le prime otto della graduatoria saranno qualificate direttamente alla fase ad eliminazione diretta. Dalla nona alla 25esima invece disputeranno i playoff per accedere agli ottavi di finale, mentre le ultime otto saranno eliminate. L'Italia verrà rappresentata da quattro compagini: Inter, Atalanta, Juventus e Napoli. In questa prima fase non sono previsti derby tra squadre dello stesso paese.
Come funziona il sorteggio
Il sorteggio serve a stabilire le avversarie di ciascuna formazione nelle otto partite previste nella cosiddetta fase campionato. Non verranno utilizzate palline fisiche, ma sarà tutto in formato elettronico, con il pulsante di estrazione che verrà premuto una volta all'inizio, attivando così la selezione casuale degli avversari, compreso chi gioca in casa e chi gioca in trasferta.
Le fasce
Fascia 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Chelsea, Barcellona
Fascia 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht, Club Brugge, Benfica
Fascia 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Marsiglia
Fascia 4: Monaco, Galatasaray, Union SG, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat, Qarabag, Copenaghen
Orario e dove vedere i sorteggi
La cerimonia in programma al Grimaldi Forum di Montecarlo si svolgerà oggi, giovedì 28 agosto, alle 18. Sarà possibile seguire il sorteggio in diretta tv su Sky Sport 24, Prime Video e in chiaro su TV8. Un'altra alternativa è rappresentata dal canale Youtube e dal sito ufficiale Uefa, che trasmetteranno gratis l'evento. Per quanto concerne la modalità streaming, ecco a disposizione degli utenti Sky Go, Now e Prime Video.
Le date della Champions
La fase campionato si giocherà tra il 16 settembre 2025 e il 28 gennaio 2026. Questo il calendario completo per la fase campionato:
Dopo il sorteggio odierno, ne vedremo altri due: il primo per stabilire i playoff, in programma il 30 gennaio 2026, il secondo per definire la composizione del tabellone e dunque gli accoppiamenti per ottavi, quarti, semifinali e finale, fissato per il 27 febbraio 2026. Questo il calendario completo per la fase a eliminazione diretta:
