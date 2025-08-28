Come funziona il sorteggio di Champions League 2025/26: le novità del regolamento

Monte Carlo, 28 agosto 2025 - La formula della Champions League non cambia. Come l'anno scorso, anche quest'anno partecipano alla manifestazione 36 squadre, divise in quattro fasce in occasione del sorteggio. La prima fase è detta campionato: ogni formazione disputa un totale di otto partite, di cui quattro in casa e altrettanto in trasferta. Le prime otto si qualificano direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dal 9º al 24º posto si affronteranno in un playoff a eliminazione diretta per accedere alla fase successiva. Quelle posizionatesi dalla 25° alla 36° piazza saranno eliminate. Nel sorteggio odierno verranno rispettati i seguenti parametri: nessuna squadra della stessa Nazione verrà sorteggiata contro un’altra e non ci dovranno essere più di due avversarie che provengano dalla stessa Federazione. Dunque, non sarà possibile vedere alcun derby.

Inter contro due inglesi

L’Inter è già sicura di incontrare nella fase campionato due compagini inglesi. Questo a causa della massiccia presenza di club della Premier League, che in questa edizione sono sei in totale: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle e Tottenham. Tre di queste, ossia Manchester City, Chelsea e Liverpool, saranno inserite in prima fascia, obbligando la Uefa a predisporre incroci inevitabili per la formazione nerazzurra.

Gli accoppiamenti

Sia il tabellone dei playoff sia quello degli ottavi prevedono teste di serie. Nei playoff 9° e 10° sono sorteggiate con 23° o 24°, 11° e 12° contro 21° o 22°, e avanti così. Dagli ottavi, poi, 1° e 2° contro 15° e 16° (o quelle che le hanno eventualmente sconfitte nei playoff).

Le novità nel regolamento

Rispetto alla scorsa stagione, sono due le novità nel regolamento. Nella passata edizione, i sorteggi di quarti e semifinali determinavano chi avrebbe giocato il ritorno in casa, senza tener conto della classifica maturata nella prima fase. Invece, quest'anno le squadre teste di serie, ovvero quelle classificate dal 1° al 4° posto dopo la prima fase, disputeranno la gara di ritorno in casa nei quarti di finale, mentre le squadre classificate al 1° e 2° posto giocano in casa anche la partita di ritorno delle semifinali. L’altra novità riguarda il percorso delle formazioni che eliminano una testa di serie. "Se una squadra testa di serie viene eliminata in un turno precedente, la squadra che l’ha eliminata - si legge nel regolamento - assume la sua posizione nel tabellone (ossia, la posizione più alta ai fini del seeding non viene ricalcolata dopo ogni turno)".

