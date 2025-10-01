Villareal-Juventus, out Bremer e Thuram. David dal 1'. Probabili formazioni e orario tv

Vila-real (Spagna), 1 ottobre 2025 - Secondo impegno in Champions League per la Juventus, che dopo il rocambolesco pareggio interno con il Borussia Dortmund fa visita al Villareal. Gli spagnoli hanno cominciato il loro cammino nella massima competizione continentale perdendo in casa del Tottenham. In campionato invece il Sottomarino Giallo sta ottenendo grandi risultati. Basti pensare che dopo sette giornate occupa il terzo posto dietro a Barcellona e Real Madrid, a meno tre dalle vetta della graduatoria. Sul campo amico dello Stadio della Ceramica, la formazione allenata da Marcelino ha ottenuto solo successi in questa annata: in quattro uscite, altrettanto affermazioni, con 10 gol siglati e appena uno incassato. Oltre alle difficoltà che una trasferta del genere comporta, la Vecchia Signora dovrà fare i conti anche con le assenze di Gleison Bremer e Khéphren Thuram: entrambi non sono stati convocati da Igor Tudor. Da sottolineare la presenza nelle file avversarie di Renato Veiga, che ha vestito la casacca bianconera nella seconda parte della scorsa annata.

I precedenti

Sono appena due i precedenti fra le due società. Nella stagione 2021/22, Juventus e Villareal si sono scontrate negli ottavi di finale di Champions League. Dopo l'1-1 nel match d'andata in terra spagnola (per Madama, gol di Vlahovic in apertura di gara), al ritorno il Sottomarino Giallo ha festeggiato il passaggio del turno grazie al netto 3-0 con il quale hanno violato l'Allianz Stadium.

Le parole di Tudor

"La squadra sta molto bene, mi è piaciuta la prestazione di tre giorni fa: seria, di livello - le dichiarazioni rilasciate in vista del match da parte di Tudor - Si giocherà una partita di Champions League, sono tutti vogliosi di giocare una partita di alto livello. Affronteremo una squadra di livello, che giocherà in casa e hanno iniziato bene la stagione. Io vorrei vincere sempre, come anche i ragazzi e vi assicuro che in allenamento e in partita pedalano, si sacrificano, ma bisogna sempre tenere in considerazione la presenza degli avversari. Yildiz? Kenan giocherà, non c'è nessuna stanchezza. Bremer e Thuram? Non sono a disposizione per questa partita per due piccoli problemi che, però, non dovrebbero impedire loro di scendere in campo contro il Milan. Chi giocherà in attacco domani? Per tutti i nostri giocatori offensivi la Champions è un terreno ideale. Sono felice di averli a disposizione tutti e tre, parlo con loro, li devo coccolare e farli sentire importanti. Sono tutti e tre bravi ragazzi e giocatori forti, parlo con loro tutti i giorni e mi piace la loro mentalità, daranno una grande mano. Sono concentrati e vogliono offrire il loro contributo, dall'inizio o a gara in corso".

Il commento di Cabal

Protagonista in conferenza stampa accanto a Tudor ecco Juan Cabal, reduce dal gol messo a segno contro l'Atalanta. "Sono molto felice di avere trovato la rete, di avere aiutato la squadra a portare a casa almeno un punto, però adesso la mia marcatura riguarda il passato e ora io penso solo alla sfida di domani. Se ne dovesse arrivare un altro, sarò felicissimo. Sappiamo che il Villarreal è una squadra forte, ma come noi dobbiamo scendere in campo con grande attenzione anche loro si dovranno comportare allo stesso modo. Rispettiamo i nostri avversari, siamo consapevoli che siano partiti bene in campionato, ma ogni partita è diversa. Personalmente mi sento tranquillo, parlo tanto con il Mister: quando parto titolare sono felice, ma lo stesso discorso vale quando entro a gara in corso perché il mio obiettivo è dare il massimo sempre. Il lungo stop per infortunio mi è servito tanto per crescere, ho imparato molto. Ora ho il desiderio di aiutare la squadra e vincere sempre. La mia posizione preferita in campo? Per me è indifferente, gioco dove posso essere utile. Mi trovo bene sia nel ruolo di braccetto in una difesa a tre, sia come quinto a tutta fascia. Sono a disposizione del Mister e dei compagni. Quando ero bambino e ascoltavo l'inno della Champions League mi veniva la pelle d'oca. Sicuramente l'impegno per una gara a livello europeo e una a livello nazionale non cambia, puntiamo sempre a dare il massimo quando scendiamo in campo. È chiaro, però, che il fascino della Champions League è unico".

Le probabili formazioni

Villareal (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Cardona; Akhomach, Partey, Gueye, Buchanan; Pépé, Mikautadze. All. Marcelino.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor.

La designazione arbitrale

Sarà il romeno Istvan Kovacs, arbitro dell'ultima finale di Champions League fra Paris Saint Germain e Inter, a dirigere Villarreal-Juventus. A coadiuvarlo gli Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, mentre il quarto ufficiale sarà Szabolcs Kovacs. Al var Catalin Popa, avar il tedesco Christian Dingert.

Orario e dove vedere la sfida

Il match fra Villareal e Juventus è in calendario per oggi, mercoledì 1 ottobre, con calcio d'avvio fissato alle 21. La gara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. Sarà quindi possibile seguire la partita sulle smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Apple Tv e Amazon Firestick. Sarà inoltre possibile seguire il match dall’app di Amazon Prime Video presente su Sky Q.

