Villarreal-Juventus 2-2, bianconeri beffati al 90' dall'ex Renato Veiga

Vila-real (Spagna), 1 ottobre 2025 - La Juventus torna a Torino con un punto dalla trasferta spagnola contro il Villarreal in Uefa Champions League. I bianconeri hanno pareggiato per 2-2 all'Estadio de la Ceramica, in una sfida dai due volti che, alla fine, si è conclusa con una beffa in zona Cesarini. Il gol di Mikautadze al 18' aveva certificato la pessima prestazione dei piemontesi nella prima frazione di gioco. Nella ripresa, grazie anche all'ingresso in campo di Conceicao, la Vecchia Signora era riuscita a ribaltare il risultato. La rete di Gatti in rovesciata al 49' e il raddoppio dello stesso Conceicao avevano regalato la rimonta alla squadra di Tudor, che è stata bucata al 90' dall'ex Renato Veiga. La Juve sale così a quota 2 punti nella fase campionato, in quello che è il quarto pareggio consecutivo tra tutte le competizioni.

Le formazioni titolari

Marcelino sceglie il 4-5-1 per il suo Villarreal, che si schiera con Tenas in porta. Mourino e Pedraza sono i due terzini, Rafa Marin e l'ex di turno Veiga agiscono come centrali. A metà campo Buchanan e Pépé corrono sulle corsie laterali, mentre in mezzo ci sono Parejo, Gueye e Comesana. Mikautadze è la punta centrale. Igor Tudor preferisce la difesa a tre per la sua Juventus, priva di Bremer e Thuram tra i convocati. Perin sostituisce Di Gregorio dal primo minuto, protetto da Kalulu, Gatti e Kelly. Sulle fasce corrono a tutto campo Cambiaso a destra e Cabal a sinistra, a lavorare centralmente ci pensano Locatelli e McKennie. Koopmeiners e Yildiz si muovono alle spalle di David.

Primo tempo

Il Villarreal comincia bene il match e si rende pericoloso sulla fascia destra, dove Cabal fatica a contenere Pépé e nascono un paio di potenziali occasioni pericolose. La Juventus è lunga e si fa infilare dai palloni in profondità. Questa dinamica porta gli spagnoli a sbloccare il risultato già al minuto 18. Gatti e Cambiaso si fanno sorprendere dallo scatto di Mikautadze, che viene rallentato ma poi nuovamente servito da Pépé; la punta, sola di fronte a Perin, conclude con un rasoterra e firma l'1-0. Al 22' succede di tutto. Pedraza arriva quasi sul fondo e calcia in diagonale, Perin salva e spedisce sul palo. Sul contropiede bianconero McKennie conclude di testa e impegna Tenas, che si salva in angolo. Il centrocampista statunitense ci riprova, stavolta di destro da fuori, al 25': palla alta sopra la traversa. La squadra di Tudor cerca di costringere gli avversari ad abbassarsi, ma Yildiz è l'unico che prova a prendere realmente l'iniziativa, seppur con un paio di conclusioni sballate. L'ennesimo errore tecnico dei bianconeri, stavolta di Koopmeiners, dà adito al contropiede del Villarreal al 42'. Buchanan arriva a concludere da ottima posizione e trova l'opposizione di un ottimo Perin. Quando i padroni di casa attaccano, danno sempre l'impressione di poter far male; questo accade anche nel finale di frazione, pur senza gravi conseguenze per gli ospiti. Le due compagini vanno al riposo sull'1-0.

Secondo tempo

Tudor mette dentro Conceicao, che si mette subito a far girare l'attacco. Al 47' un suo assist trova a porta sguarnita David, che da due metri cica il pallone in maniera incredibile e spedisce fuori. Le recriminazioni juventine durano solo due minuti, perché al 49' Gatti si inventa un gol in rovesciata che sorprende il portiere e rimette il punteggio in equilibrio. Il Villarreal reagisce e al 53' un guizzo di Pépé libera Parejo, che dal limite spara alle stelle una buona chance. La Juventus completa la rimonta al 56' e il merito è tutto di Conceicao. Il portoghese intercetta con elettricità un passaggio nella metà campo avversaria, punta tutta la retroguardia avversaria e buca con una rasoiata Tenas. Bianconeri avanti per 2-1 grazie all'ingresso in campo dell'attaccante numero 7. David ha l'opportunità di riscattarsi per il gol divorato in precedenza, ma al 71' colpisce solo la traversa. La Vecchia Signora trema due minuti dopo, su un calcio d'angolo sul quale Oluwaseyi incorna alto da posizione estremamente favorevole. La Juve si schiaccia, soffre gli assalti reiterati e alla fine capitola al 90'. Sull'ennesimo corner è proprio Renato Veiga, l'ex di giornata, a saltare e colpire di testa per firmare il 2-2.

Il tabellino del match

Villarreal (4-4-2): Arnau Tenas; Mourino, Rafa Marin, Veiga, Pedraza (76' Cardona); Buchanan (64' Moleiro), Gueye, Comesana, Parejo (64' Oluwaseyi); Pépé, Mikautadze (76' Akhomach). Allenatore: Marcelino. Juventus (3-4-2-1): Perin; Kelly, Gatti, Kalulu; Cabal (16' Joao Mario), McKennie, Locatelli, Cambiaso (79' Rugani); Yildiz (79' Adzic), Koopmeiners (46' Conceicao); David (86' Vlahovic). Allenatore: Tudor. Marcatori: 18' Mikautadze (Vil), 49' Gatti (Juv), 56' Conceicao (Juv), 90' Veiga (Vil) Direttore di gara: Istvan Kovacs. Ammonizioni: Cabal (Juv), Cambiaso (Juv), Akhomach (Vil), Conceicao (Juv) Espulsioni: -

