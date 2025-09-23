Cheddira, sogno alla Scala

Una rete a San Siro è sempre da ricordare. Anche se per il Sassuolo non è servita a muovere la classifica. Ma la soddisfazione personale per Walid Cheddira resta, perché segnare in uno stadio come il Meazza non è cosa da poco. L’attaccante loretano, classe 1998, ci è riuscito domenica sera, contro l’Inter. Cheddira è entrato in campo al posto di Pinamonti al 32’ del secondo tempo (come era successo anche una settimana prima contro la Lazio dove Cheddira aveva esordito con la maglia del Sassuolo). E dopo nove minuti ha riaperto la sfida inserendosi al centro dell’area, bucando la difesa interista, dopo una triangolazione perfetta con Berardi, superando di destro Martinez. Cheddira ha cercato poi la doppietta personale, invano (finisce 2-1 per l’Inter), ma è un gol che fornisce comunque morale alla punta marchigiana e a tutta la squadra dalle parole dello stesso Cheddira dopo il triplice fischio. "Abbiamo chiuso la partita in un modo che ci dà fiducia per il futuro, abbiamo tenuto testa all’Inter a San Siro e questo è di buon auspicio per il resto del campionato. Siamo una squadra che si allena al massimo per portare il risultato e i punti necessari a raggiungere l’obiettivo finale. Da parte mia voglio dare il massimo per questo. Da quando sono arrivato il gruppo mi ha accolto bene, siamo tutti uomini veri, sempre uniti, lavoriamo come una squadra". Il bomber loretano è tornato così a segnare nella massima serie nazionale dopo l’ultimo gol segnato in A il 19 maggio 2024, con il Frosinone (rete decisiva a Monza, in una stagione dove in totale realizzò 7 reti), dopo l’esperienza l’annata passata nel campionato spagnolo, la Liga, con l’Espanyol, dove ha segnato un gol. Cheddira, di proprietà del Napoli, girato al Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto, spera di riprendersi anche la maglia della nazionale marocchina dove ha collezionato finora sei presenze, compresa l’esperienza nei mondiali 2022 in Qatar con tanto di bronzo di squadra. E quale migliore vetrina che il campionato nazionale per Cheddira che in A ha trovato il primo gol proprio contro il Sassuolo, con la maglia sempre del Frosinone, una rete storica che lo ha portato a raggiungere il traguardo di aver segnato in tutte le categorie dalla A fino all’Eccellenza, indossando negli anni le maglie di Loreto, Sangiustese, Arezzo, Lecco, Mantova e Bari prima del salto in A.