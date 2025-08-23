CHI È. Ha collaborato anche con Spal, . Cesena e Uisp. Docente al corso. Master Uefa Pro

Fabio Cola, nato a Parma nel 1962, si è laureato in psicologia all’Università di Padova "assecondando il mio lato umanistico, anche se forse mio papà ingegnere avrebbe preferito seguissi le sue orme". Il master ‘Formazione Formatori’ a Milano lo specializza nelle risorse umane e gli apre le porte di una multinazionale farmaceutica a inizio anni Novanta, prima di mettersi in proprio. Il primo contatto con lo sport è col Parma Calcio nel 2003, poi Cesena, di nuovo Parma, Spal, ma anche enti no profit come Uisp. Dal 2014 è docente nel Master Uefa Pro di Coverciano.