Chiama il Var contro il suo giocatore e lo salva

Su un tavolo del quartiere generale della Fifa, a Zurigo in Svizzera, è stata posata in queste ore una carpetta con l’etichetta "Carpi-Juventus Next Gen, urgente". Non sappiamo se sia andata proprio così, ma di certo un episodio arbitrale accaduto sabato durante la gara dello stadio "Cabassi" fra i biancorossi e la squadra B bianconera (terminata 1-1), prima giornata del campionato di Serie C, ha subito fatto giurisprudenza, costringendo in poche ore il massimo ente mondiale calcistico a intervenire. Sotto la lente è finito il protocollo che innesca il nuovissimo "Football Video Support", il Var introdotto nella terza serie italiana, la prima in Europa a sperimentare questa sorta di Var "a chiamata", che dà l’opportunità a ogni allenatore di chiedere due volte all’arbitro una review di un episodio. Come per il Var il protocollo prevede quattro casistiche di intervento: la regolarità o meno di un gol (controllata in automatico, senza "chiamata"), un rosso diretto, uno scambio di persona e l’esistenza o meno di un rigore. Ed è proprio fra le strettoie delle casistiche di "innesco" del Fvs che al minuto 34 della ripresa è intervenuto Stefano Cassani, tecnico faentino del Carpi e figlio di Davide ex Ct della Nazionale di ciclismo che proprio sabato era al debutto fra i professionisti.

Subito dopo il vantaggio del Carpi firmato da Cortesi la Juve Next Gen è ripartita con un lancio lungo verso Okoro, che ha impattato sul petto del difensore carpigiano Lombardi, già ammonito. Fra lo stupore generale l’arbitro Zago di Conegliano ha fischiato il fallo di mano, estraendo il secondo giallo e poi il rosso per Lombardi. In campo i giocatori del Carpi hanno segnalato alla panchina il grossolano errore e da lì sono iniziate le proteste. Ma allo stesso tempo il protocollo della Fifa non prevedeva la possibilità di far intervenire la review, utilizzabile solo per il rosso diretto. Così quando il quarto uomo (Terribile di Bassano) si è avvicinato a Cassani per chiedergli cosa volesse fare il tecnico carpigiano gli ha confermato la chiamata Fvs, chiedendo che venisse estratto il rosso diretto per Lombardi, reo di "Dogso", ovvero di aver negato all’avversario un’evidente opportunità di segnare. Un "colpo di genio" fatto con la certezza che Lombardi avesse toccato col petto e che ha permesso la review che ha poi scagionato il giocatore e cancellato il secondo giallo. Una chiamata ’contro’ la propria squadra su cui la Fifa è subito intervenuta, tanto che ieri la Lega Pro ha scritto alle società di C spiegando che "nella giornata di martedì uscirà una nota della Fifa che chiarirà un aspetto, non specificato nel protocollo, ma che sabato è emerso durante una gara. Non verrà più accettata la chiamata di challenge ’contro’ la propria squadra".