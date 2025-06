Chichizola ai saluti, pressing per Artistico

Grandi manovre in casa Spezia, con il ds Stefano Melissano e l’ad Andrea Gazzoli, impegnatissimi a creare una struttura tecnica e organizzativa virtuosa. Il tutto nell’ambito di una programmazione lanciata dal patron Thomas Roberts e dal presidente Charlie Stillitano che preveda il ritorno in Serie A nel medio periodo, passando dalla stabilizzazione per la prossima stagione e al grande rilancio nella successiva.

A confermare la bontà del progetto in atto, la dirigenza aquilotta ha piazzato un grandissimo colpo per quanto riguarda la struttura sanitaria, arruolando il noto osteopata Riccardo Contigliani, che già ha lavorato per nove anni con lo Spezia con risultati ottimali. Ricordiamo il suo prezioso contributo nel recupero degli infortunati ai tempi dei mister Mangia, Bjelica, Di Carlo e Gallo e, a seguire, dal 2019 al 2022, con mister Italiano e Motta. Melissano ha emulato, in questo, il ds Guido Angelozzi che, all’atto della sua investitura, nel 2019, tra le prime cose che fece fu quello di ingaggiare il noto professionista pontremolese, che nel suo curriculum vanta esperienze con la Lazio, il Verona e il Monaco. Scontata la conferma del dottor Maurizio Graziano, mentre vi sarà un nuovo responsabile sanitario.

Per quanto riguarda l’aspetto prettamente tecnico, Melissano ha confermato l’anticipazione de La Nazione circa l’interesse per Giulio Maggiore e Samuele Mulattieri, pur ammettendo le difficoltà nell’acquisirli. Il ds aquilotto ha poi precisato: "Ad oggi abbiamo una base molto solida, la priorità è rimpiazzare Bertola (ndr, ieri ufficializzato dall’Udinese, contratto fino al 2030) e Pio". Per il ruolo di difensore centrale occhi puntati su Alessandro Fontanarosa (Inter) ma non solo.

Non rientrano nei piani il brasiliano Filipe Bordon, classe 2005 e il terzino sinistro Alessandro Milani, anch’egli classe 2005, della Lazio. Per quest’ultimo ruolo, come vice di Aurelio, come già scritto su queste pagine, si sonderà in ritiro le qualità del promettente Andrea Baldetti, classe 2007, proveniente dalla Primavera aquilotta. A Santa Cristina salirà anche il portiere Matteo Leonardo, altro talento della Primavera, che potrebbe essere arruolato come terzo portiere, alle spalle di Sarr e Mascardi. Da ieri, infatti, Leandro Chichizola è un ex giocatore dello Spezia, arruolato dal Modena del suo ex compagno di squadra Andrea Catellani, senza contropartite tecniche, con un buon risparmio sull’ingaggio.

Melissano sta poi accelerando per l’attaccante Gabriele Artistico della Lazio, ambito anche da Avellino e Catanzaro. In queste ore programmati contatti con diversi giocatori in rosa, in primis Elia (il Palermo è in pressing, lo Spezia chiede 1,5 milioni di euro, dei quali una parte andrà all’Atalanta), Esposito (Bologna, Besiktas e Verona interessate, lo Spezia vuole 6 milioni più bonus), Wisniewski (richiesti 5 milioni). Ma il vero rinforzo lo Spezia potrebbe averlo in casa con Zurkowski. Infine il match Spezia-Sampdoria di Coppa si giocherà lunedì 18 agosto al ‘Picco’ all’orario proibitivo delle 18,30.