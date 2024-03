Cinquantuno partite in un mese: finalissima all’Olympiastadion il 14 luglio. Europei, è pronta la macchina dello spettacolo Berlino e l'Olympiastadion saranno protagonisti della finale di Euro2024, con l'Italia chiamata a difendere il titolo. Il torneo si svolgerà in 10 città tedesche, con 24 squadre in gara e un montepremi di 331 milioni.