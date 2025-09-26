Cinque gol segnati e uno solo subito, in campionato a punteggio pieno, l’allenatore cartaio: "Tutti stanno dando il massimo». Fabriano boom: "A Fermignano per la conferma»

È un momento davvero magico quello che sta vivendo il Fabriano Cerreto in questo avvio di stagione. Dopo tre giornate del campionato di Eccellenza, la formazione cartaia sta sorprendendo tutti gli addetti ai lavori con un rendimento impeccabile: nove punti su nove disponibili, frutto di tre vittorie consecutive, che valgono il primo posto in classifica a punteggio pieno. Ma non è solo il bottino a impressionare, quanto anche la solidità e l’equilibrio mostrati in campo. Con 5 gol segnati e soltanto uno subito, il Fabriano Cerreto può vantare il secondo miglior attacco del campionato (dietro al Trodica (6 reti), seconda in classifica a quota 7 punti) e, soprattutto ha la miglior difesa, a pari merito con il Montecchio. Numeri che fotografano una squadra compatta, organizzata. Naturalmente il campionato è ancora lungo e pieno di insidie, ma i segnali lanciati finora dal Fabriano Cerreto sono chiari: la squadra c’è, ha fame, e vuole recitare un ruolo da protagonista fino alla fine. La prossima giornata in trasferta a Fermignano.

"La squadra si sta amalgamando con i suoi pregi e difetti, e con la prerogativa che tutti stanno dando il massimo con la giusta mentalità". Un segnale importante quello che arriva dall’allenatore: la consapevolezza che la perfezione non esiste, ma l’impegno collettivo può fare la differenza. "La Coppa non è stato un passo falso perché abbiamo fatto tutto quello che potevamo, e quindi non abbiamo nessun rammarico". Un’analisi lucida e matura. La sconfitta in Coppa (dopo i calci di rigore) viene letta non come un fallimento, ma come un’esperienza da cui trarre indicazioni. L’allenatore difende la prestazione dei suoi, evidenziando l’impegno e la volontà di non cercare alibi. "Domenica - in trasferta a Fermignano - sarà la partita giusta per capire se siamo in grado di reggere un ambiente non facile. Noi sappiamo qual è il nostro obiettivo nel medio periodo e aver fatto bene nelle prime tre ci permetterà di affrontare meglio i periodi difficili che arriveranno durante la stagione".

Un passaggio fondamentale: il mister individua nella prossima sfida un vero e proprio test caratteriale. Giocare in ambienti "caldi", con pressioni e aspettative, può svelare molto sulla tenuta mentale del gruppo. Ma non c’è fretta: il progetto è chiaro e a medio termine. L’allenatore parla con equilibrio, consapevole del potenziale e dei limiti della squadra. Il Fabriano Cerreto si presenta come un cantiere aperto, ma con idee chiare e una base solida su cui costruire. La mentalità e il gruppo sembrano essere le armi principali di una stagione che si preannuncia impegnativa, ma anche piena di possibilità.

Angelo Campioni