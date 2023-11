Cioffi, l’uomo in più che manca all’Ancona. L’attaccante ancora a secco: è un caso?

L’Ancona s’è allenata sotto la pioggia battente, ieri pomeriggio al Paolinelli, e tornerà al lavoro stamattina alle 9.45, sempre sul sintetico della Baraccola, per continuare la preparazione in vista del match di sabato prossimo a Ferrara. Lavoro specifico solo per Cioffi, ieri, giocatore da cui tutti si aspettano molto nelle prossime cinque partite che concluderanno il girone di andata. Il giovane napoletano classe 2002 di proprietà del Napoli, infatti, nonostante abbia le caratteristiche giuste per sfruttare il gioco di Colavitto basato sulle ripartenze degli attaccanti e sui rovesciamenti di fronte, ancora non si è sbloccato. Nessun gol all’attivo nelle quattordici partite finora disputate dall’Ancona, né nelle prime nove di campionato con Donadel, né nelle successive cinque, ma è vero che Cioffi ha saltato la partita con la Juventus Next Gen. Di tredici partite disputate con la maglia del cavaliere armato, undici Cioffi le ha giocate da titolare ma, curiosamente, tra le due in cui è partito dalla panchina c’è quella di Olbia dove, nella ripresa, un suo passaggio è stato decisivo per permettere a Energe di firmare il gol che ha deciso la sfida. Dotato di grande velocità, di capacità di saltare l’uomo, di ottimi spunti in area di rigore, Cioffi nella scorsa stagione ha giocato trentatré partite con la maglia del Pontedera realizzando sette reti, la prima proprio contro l’Ancona nel 2-2 di Pontedera. Tre gol nel girone di andata, tre in quello di ritorno, più uno ai playoff. Quest’anno, però, ancora nulla, nonostante il giovane attaccante sia andato più volte vicino alla segnatura, come nel caso del palo centrato contro il Perugia al termine di un’azione irresistibile. L’estate scorsa l’attaccante è stato fortemente voluto all’Ancona dal diesse Francesco Micciola ed è stato anche atteso a lungo per un transfer dal Napoli che ha tardato ad arrivare, mentre lo stesso Cioffi era già in ritiro con la squadra a Cingoli, prima impossibilitato ad allenarsi con la squadra a causa del documento mancante, poi finalmente in gruppo insieme ai nuovi compagni. L’arrivo di Colavitto ha costituito per lui un cambiamento – come per tutti i giocatori che non c’erano nella passata stagione –, prima di tutto per il modulo e per il tipo di gioco che richiede il mister di Pozzuoli, oltre che per metodologie di allenamento. Ma ormai è trascorso un mese e anche per Cioffi, in un’Ancona che sembra aver cambiato marcia, è giunto il momento di dimostrare il suo valore a suon di gol, portando il proprio contributo alla causa biancorossa. Intanto ieri pomeriggio il giudice sportivo ha multato l’Ancona con un’ammenda di mille euro per i fatti avvenuti durante la partita con la Recanatese, e nello specifico "A) per aver fatto esplodere, al 44° minuto circa del primo tempo, un petardo di elevata potenza nel proprio settore, senza creare danni; B) per avere i suoi sostenitori intonato cori offensivi e insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, e per aver esposto, al 44° minuto del primo tempo, per circa cinque minuti, uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti del medesimo calciatore della squadra avversaria; C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore Curva Nord, all’inizio del primo tempo e per circa nove minuti, esposto, quattro striscioni contenenti frasi offensive nei confronti delle forze dell’ordine".

Giuseppe Poli