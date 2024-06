CITTà DI CASTELLO. Madonna del Latte, inaugurati i nuovi spogliatoi dello stadio intitolato a Mauro Magi

La Cittadella dello Sport di Belvedere si arricchisce con i nuovi spogliatoi dello stadio intitolato a Mauro Magi, compianto presidente del Madonna del Latte, che saranno a servizio anche dell’attività e dell’utenza di tutto il complesso sportivo comunale di via Engels. L’investimento è stato sostenuto dal Comune di Città di Castello nel segno della sinergia con Polisport, che gestisce l’impiantistica sportiva comunale, e con l’ASD Madonna del Latte, che utilizza lo stadio Magi per la propria attività calcistica. L’amministrazione comunale ha infatti stanziato 99.000 euro per la fornitura e la posa della struttura prefabbricata, completa di impianti interni e pannelli fotovoltaici e per gli allacci impiantistici alla centrale termica del blocco spogliatoi esistente e alla rete elettrica. "La sinergia con Polisport e ASD Madonna del Latte, che ringraziamo per il contributo dato all’attuazione del progetto, è stata il valore aggiunto dell’intervento – hanno spiegato il sindaco tifernate Luca Secondi e l’assessore Riccardo Carletti – che rappresenta un fondamentale upgrade dell’impiantistica della Cittadella dello Sport nel segno del ‘fare insieme’, un principio indispensabile per operare bene, nel rispetto dei bisogni e delle aspettative della nostra comunità, collaborando con i cittadini, con gli utenti dei nostri servizi e, in questo caso, con gli sportivi". Gli esponenti del Madonna del Latte, che da quest’anno gestirà l’intero settore giovanile del Città di Castello, hanno sottolineato la soddisfazione per il potenziamento degli spogliatoi dei ragazzi all’insegna della filosofia tanto cara a Mauro.