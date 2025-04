Città di Castello sconfitto dal Tavernelle: giovani in campo e possibili nuovi acquirenti

città di castello

CITTA’ DI CASTELLO: Marasercu 6 (37’st Ricci sv), Spiritosi 6 (17’st Burzicchi sv), Djabar 6, Jallow 6, Riberti 6 (39’st Bruschini sv), Jusufi 6, Muca 6, Balocchi 6, Piselli 6, Cristiano 6, Lungu 6 (26’st Innocenti sv). All. Mambrini 6.

TAVERNELLE: De Marco sv, Pieravanti (1’st Posti 6) Andreoli 6 (34’st Governatori sv)), Bengala 6,5, Benda 6 (4’st Fahimi 6), Ibojo 6,5 (14’st Galli 6), Massari 6,5 (23’st Lucarelli sv), Cerboni 7, Russo 7,5, Miccio 7,5, Barbarossa 7,5. All. Ciucarelli 7.

Arbitro: Mancini di Foligno 7 (Milasi e Alunno)

Marcatori: 23’pt e 40’pt Russo, 26’pt e 2’st Miccio, 36’pt e 14’st Barbarossa

CITTA’ DI CASTELLO - Al cospetto di pochi intimi torna in campo il Città di Castello con una squadra infarcita di giovani (ben quattro 2009 in panchina che hanno esordito tutti nel finale di gara). Il risultato è ovviamente quello atteso, cioè l’ennesima sconfitta di questa tribolata stagione contro un Tavernelle che va alla ricerca della salvezza diretta. Dopo un palo interno di Cerboni all’8’, sembra sterile il possesso palla degli ospiti. Poi all’improvviso al 23’ Miccio verticalizza per Russo che in diagonale trafigge Marasercu. Tre minuti dopo gli ospiti sfondano ancora sulla sinistra con Barbarossa, cross per Miccio che aggancia e sigla lo 0-2. Lo stesso numero 11 gialloverde cala il tris al 33’ sfruttando il velo di un compagno. E prima della fine del tempo c’è spazio anche per la doppietta di Russo. Pronti, via della ripresa e Miccio fa cinquina, poi anche Barbarossa al 14’ sigla la personale doppietta. Da segnalare che in tribuna erano presenti i possibili prossimi acquirenti del Città di Castello Calcio che preferiscono rimanere anonimi: se ne saprà di più forse in settimana.