Città di Varese sfida il Bra per i playoff, Oltrepò e Vogherese puntano alla salvezza

Una è proiettata verso i playoff, le altre due vogliono mettere in cassaforte la salvezza. Città di Varese da una parte, Oltrepò e Vogherese dall’altra. Le prime due si apprestano ad affrontare la 36esima giornata di campionato in programma oggi alle 15. Il Città di Varese sarà chiamato al test più impegnativo, dovendosi recare all’Attilio Bravi per affrontare il Bra, fresco di matematica promozione in Lega Pro con i suoi 75 punti in classifica. Dopo avere pareggiato all’andata in trasferta per 1-1, i biancorossi di mister Alessandro Unghero puntano a rinforzare il quarto posto ora detenuto con 60 punti. Per poterlo fare, dovranno sfidare la concorrenza del Nova Romentin secondo e del Vado terzo da cui si trovano, rispettivamente, a cinque e due punti. La società ha peraltro promosso in questi giorni un’operazione di rinnovamento della sua identità visiva che passa anche per l’individuazione di un nuovo logo. E per questo ha chiamato a raccolta i tifosi per consentire loro di esprimere la preferenza attraverso i canali social ufficiali del club e in occasione dell’ultima partita casalinga del campionato del 27 aprile.

Se il Cdv pensa ai playoff, l’Oltrepò ha invece il pensiero fisso ad assicurarsi la permanenza in quarta serie per il prossimo campionato ed è in quest’ottica che riceverà l’ambizioso Vado al San Contardo. Accreditato di trentasei punti al tredicesimo posto, il sodalizio orgoglio dei comuni di Broni e Stradella sta attraversando un buon momento. Ne fanno fede le tre vittorie consecutive ottenute con Cairese, Asti e Saluzzo.

Turno di riposo, invece, per la Vogherese per effetto del passaggio del girone a diciannove squadre, dopo l’esclusione dell’Albenga. Quintultima con 33 punti insieme con la Cairese, la squadra pavese ha bisogno di ossigeno prezioso per evitare il risucchio nei playout e riprenderà il suo cammino domenica 27 aprile allo stadio Ciccione per affrontare una diretta concorrente per la salvezza, vale a dire l’Imperia.