Classifiche e promosse. La grande festa di Capo Verde. Il Belgio riparte

Alle 18 nel girone dell’Italia, il gruppo I, si giocherà anche Estonia-Moldavia.

Classifica: Norvegia 18 pt (6 gare, differenza reti 29-3), Italia 12 (5 gare, 15-8), Israele 9 (6 gare, 15-16), Estonia 3 (6 gare, 6-16), Moldavia 0 (5 gare, 3-25).

Prossimi turni: 13 novembre ore 18 Norvegia-Estonia, ore 20,45 Moldavia-Italia. 16 novembre ore 20,45 Italia-Norvegia, Israele-Moldavia.

Passa la prima di ogni girone europeo, le 12 seconde e 4 ’ripescate’ dalla Nations League faranno i playoff per assegnare gli ultimi 4 posti per l’Europa.

Negli altri gruppi europei la situazione è ancora fluida. Nel girone A ieri Irlanda del Nord-Germania 0-1, Slovacchia-Lussemburgo 2-0 (Classifica: Germania, Slovacchia 9, Irlanda del Nord 6, Lussemburgo 0), nel B Slovenia-Svizzera 0-0, Svezia-Kosovo 0-1 (Classifica: Svizzera 10, Kosovo 7, Slovenia 3, Svezia 1). Nel D Islanda-Francia 2-2, Ucraina-Azerbaigian 2-1 (Classifica: Francia 10, Ucraina 7, Islanda 4, Azerbaigian 1), nel J Galles-Belgio 2-4, Macedonia del Nord-Kazakistan 1-1 (Classifica: Belgio 14, Macedonia 13, Galles 10, Kazakistan 7, Liechtenstein 0).

Oggi si giocano nel girone E Spagna-Bulgaria, Turchia-Georgia (Spagna 9, Turchia 6, Georgia 3, Bulgaria 0), nell’F Irlanda-Armenia, Portogallo-Ungheria (Portogallo 9, Ungheria 4, Armenia 3, Irlanda 1), nel K Andorra-Serbia, Lettonia-Inghilterra (Inghilterra 15, Albania 11, Serbia 7, Lettonia 5, Andorra 1).

Qualificate: sono 22 al momento le nazionali (su 48) che hanno già la certezza di partecipare. Ieri si è aggiunta Capo Verde, seconda nazione più piccola della storia, alla sua prima partecipazione. Come paesi ospitanti sono ammessi Canada, Messico e Stati Uniti, mentre hanno già ottenuto il pass sul campo Algeria, Argentina, Australia, Brasile, Capo Verde, Colombia, Corea del Sud, Ecuador, Egitto, Ghana, Giappone, Giordania, Iran, Marocco, Nuova Zelanda, Paraguay, Tunisia, Uruguay, Uzbekistan. I 48 posti saranno così suddivisi per continente: Europa 16, Africa 9, Asia 8, Sudamerica 6, Nord-Centro America e Caraibi 3, Oceania 1, playoff interzona 2.