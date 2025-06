Claudio Ranieri dice no alla Nazionale: “Non me la sento”. Si dedicherà solo alla Roma

Roma, 10 giugno 2025 - Claudio Ranieri resta fedele alla Roma e dice no alla Nazionale. L'allenatore del Testaccio, dopo un primo parere favorevole a sostituire Luciano Spalletti alla guida degli azzurri, ha cambiato idea e deciso di restare alla società giallorossa, anche se la Figc avrebbe concesso il doppio incarico.

Ranieri, classe '51, dopo la pancina della Roma è entrato con un altro ruolo nello stesso club, sposando il progetto dei Friedkin.

La decisione questa notte, dopo aver riflettuto sulla proposta della Federazione. Il 73enne romano ha scelto di dedicarsi unicamente sul nuovo incarico di consulente per la Lupa, e anche se i proprietari del club capitolino avessero dato a Ranieri il loro assenso a ricoprire contemporaneamente il doppio incarico.

Il tecnico nella notte ha mandato un messaggio al presidente della Figc Gabriele Gravina con scritto: "non me la sento". Lo stesso Gravina prima aveva contattato Dan Friedkin, esponendogli la volontà di rivolgersi a Ranieri e dopo aver ricevuto il via libera da parte del proprietario del club giallorosso aveva contattato direttamente l'allenatore. Ora il favorito potrebbe essere Stefano Pioli.

"Grazie dell’onore, ma resto con la Roma”

"Ringrazio il presidente Gravina per l'opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale", ha confermato Ranieri all'ANSA. "I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia", ha concluso.