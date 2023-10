Clemente chiama, Misuraca risponde. La notte porta un pari a Fermana e Ancona

fermana

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Laverone (dal 41’ st Gasbarro), Spedalieri, Padella, Calderoni; Scorza, Giandonato (dal 20’ st Paponi), Misuraca; Tilli (dal 14’ st Pinzi), Montini (dal 20’ st Semprini), Curatolo (dal 20’ st Eleuteri). A disposizione: Mancini, Pistolesi, Fort, Fontana, Vessella, Biral, Grassi. Allenatore: Stefano Protti.

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Clemente, Cella, Pellizzari (dal 43’ st Marenco), Agyemang; Saco (dal 18’ st Nador), Gatto, Paolucci (dal 18’ st Basso); Energe (dal 18’ st Peli), Spagnoli, Cioffi (dal 41’ st Mattioli). A disposizione: Vitali, Testagrossa, Martina, Kristoffersen, Dutu, Radicchio, Barnabà, Gavioli. Allenatore: Gianluca Colavitto

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Marcatori: 20’ pt Clemente, 40’ pt Misuraca Note: Spettatori 1.888 di cui 603 ospiti, incasso di 18485,67 euro; ammoniti Pellizzari, Cella e Agyemang per l’Ancona, Padella, Spedalieri e Tilli per la Fermana; 2’ pt, 6’ st

Fermana e Ancona si dividono i punti. 1-1 al Recchioni nel derby in notturna: per i dorici segna Clemente, per i gialloblù Misuraca. La cornice è stata quella delle grandi occasioni. D’altronde le gare in notturna al Recchioni hanno tutt’altro fascino. Giornata che parte in salita per la Fermana con Borghetto che dalla mattina accusa un forte attacco febbrile e non va neanche in panchina. Partita molto equilibrata nei primi minuti. Al 16esimo la prima occasione per la Fermana: cross al bacio di Calderoni per Montini che di testa non riesce a impattarla bene e la mette fuori. Al 17esimo reagisce l’Ancona con Spagnoli che ruba palla a Spedalieri e la mette in mezzo per Paolucci: rigore in movimento calciato basso, debole e troppo centrale. Due minuti dopo, sempre Paolucci pericoloso con un tiro sul primo palo messo in angolo da Furlanetto. Sugli sviluppi di quel corner, l’Ancona passa in vantaggio: palla messa fuori dall’area, finisce sui piedi dell’ex della partita Clemente che ci prova dalla distanza e la mette all’angolino. Nel mentre Giandonato era rimasto a terra in area di rigore per una botta a un fianco. Dal gol in poi il pallino del gioco ce l’ha la Fermana, tranne qualche sporadica ripartenza dell’Ancona. Superiorità che porta al pareggio: tanto spazio per Laverone che mette un traversone perfetto per Misuraca, di testa la mette alle spalle di Perucchini.

L’Ancona entra con un piglio diverso nei primi dieci minuti del secondo tempo: più possesso palla, pressing molto alto ma senza grandi occasioni. Nella seconda frazione di gioco sono i dorici a spingere, ma la difesa della Fermana regge bene e riparte anche. Al 77esimo palla geniale di Scorza per Semprini che salta Clemente ma a tu per tu con il portiere gliela spara addosso. Poco dopo Laverone sfiora la doppietta di assist con un altro bel cross per Paponi: l’anconetano in gialloblù di testa la manda di poco al lato. Nel finale l’Ancona recrimina un tocco di mano in area di rigore di Padella sugli sviluppi di un corner.

Filippo Rocchi