Col Rimini, un anno dopo. Fermana, è sfida salvezza

Nella passata stagione si giocavano un posto per entrare ai playoff, quest’anno per un posto nella Serie C dell’anno prossimo. I cambiamenti nelle case di Fermana e Rimini sono stati parecchi. Sicuramente più in quella dei gialloblù. Sempre Protti in panchina e sempre Andreatini come ds, ma con diversi mesi in meno di lavoro per entrambi.

L’ultimo incontro tra le due squadre è stato quello al Recchioni dello scorso aprile. Entrambe con ottime possibilità di agganciare il decimo posto, che sarebbe valso i playoff, a poche giornate dalla fine del campionato. La Fermana passa in vantaggio con un rigore (ancora oggi molto dubbio) segnato da Manuel Fischnaller. Ma nel giro di poco più di un minuto ribalta la partita con i gol di Biondi e Mencagli, entrambi andati via in estate (il primo alla Virtus Francavilla, il secondo all’Ostia Mare, ndr).

Ironia della sorte vuole che l’arbitro della partita in programma sabato a Rimini alle ore 20:45 sarà proprio lo stesso di quella partita: Giuseppe Rispoli della sezione di Locri. Oltre a quella partita, ha arbitrato la Fermana una sola altra volta, nel pareggio esterno per 2-2 contro il Montevarchi. Fatto sta che da quella partita, il Rimini andò ai playoff addirittura conquistando il nono posto per la differenza reti ai danni della Recanatese. Mentre la Fermana finì all’undicesimo posto a soli tre punti dal primo turno.

Ora la situazione è a dir poco cambiata. Un inizio disastroso sembrava aver relegato il Rimini a un posto nei bassifondi. Ma con il cambio d’allenatore e l’arrivo di Emanuele Troise, ha invertito la marcia e ora tra campionato e Coppa Italia Serie C non perde da oltre un mese. In mezzo la vittoria fondamentale nella gara esterna contro il Sestri Levante. Quella partita li ha rilanciati andando a 15 punti e a +3 dalla zona playout. Forse è questo l’unico aspetto per cui la Fermana nel Rimini può ancora vedere una sorta di concorrente per la salvezza. Sono ancora parecchio vicini alla zona calda, nonostante tra romagnoli e gialloblù ci sono otto punti in mezzo.

La squadra di Protti infatti è ferma a quota sette, all’ultimo posto. ma una cosa in comune c’è: i problemi in difesa. La Fermana è la peggior difesa del campionato con 25 gol subiti in 14 partite.

Subito dopo i gialloblù c’è la difesa del Rimini, che è la seconda peggio con un solo gol subito in meno (ma i ragazzi di Troise hanno una partita da recuperare). Intanto Giandonato e compagni al Pelloni stanno preparando al meglio la partita. Da verificare le condizioni dell’ex della partita Lorenzo Laverone, capitano nella passata stagione dei biancorossi.

Al suo posto il solito Eleuteri che non l’ha fatto rimpiangere contro l’Arezzo con un doppio assist.

Con il caso Misuraca che è definitivamente rientrato, la squadra ha la testa più sgombra per pensare solo alla trasferta e a come invertire la rotta subito.

