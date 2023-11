"Colpo grosso in casa Zaccagni: 70mila euro sottratti al calciatore della Lazio"

Colpo grosso in casa Zaccagni. Il blitz notturno di una banda di ladri in casa del calciatore della Lazio oscura ogni notizia di mercato, mentre ancora non è chiaro se arriverà o meno il rinnovo dalla società celeste. Almeno 70mila euro di beni sottratti al giocatore a Roma, mentre lui, la compagna influencer Chiara Nasti e il figlio Thiago non erano in casa.