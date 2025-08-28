Come è andato il sorteggio di Champions per le italiane. Inter e Napoli sfortunate

Milano, 28 agosto 2025 – Il primo passo ufficiale della nuova Champions si è compiuto oggi a Monte Carlo con il sorteggio della fase a campionato. Protagoniste quattro italiane, diversamente fortunate nelle urne della Uefa. Sorte interessante per Atalanta e Juventus, meno per Inter e Napoli. La fase a campionato della massima competizione continentale decreterà la qualificazione delle prime otto squadre agli ottavi di finale, mentre dalla nona alla ventiquattresima ci sarà accesso gli spareggi e, vedendo il sorteggio di Montecarlo, si percepisce una certa differenza di cammino tra le italiane. Juve e Dea possono puntare ai primi otto posti, con un’urna benevola, Napoli e Inter dovranno invece sudare molto di più e con un numero maggiore di scontri di altissimo livello. Vediamo una per una le possibilità delle italiane.

Juventus

E’ andata bene alla Juventus che ha otto sfide di fase a campionato interessanti per tentare l’attacco ai primi otto posti della classifica, che vorrebbero dire ottavi di finale diretti. Sorteggio tutto sommato benevolo per i bianconeri di Tudor che apriranno in casa contro il Dortmund, poi la trasferta di Madrid contro il Real, le due sfide più difficili, a seguire Benfica, Villareal, Sporting Lisbona, Bodo Glimt, Pafos e Monaco. Insomma, senza troppi giri di parole la Juve può puntare direttamente agli ottavi di finale (l’anno scorso sono stati sufficienti 16 punti). Praticamente certo, invece, l’ingresso nelle 24. Dortmund (casa), Real Madrid (trasferta), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo/Glimt (trasferta), Pafos (casa), Monaco (trasferta).

Inter

Quattro squadre difficili e forti, tre abbordabili, una intermedia. Si dipana difficile il girone a campionato dell’Inter nella Champions 2025/2026. I nerazzurri hanno pescato Liverpool e Dortmund nella prima fascia, una in casa e una in trasferta, poi Arsenal (San Siro) e Atletico Madrid (al Wanda) nella seconda, mentre nelle altre due fasce match accessibili con Slavia Praga, Kairat Almaty e Union Saint Gilloise, con la partita più complicata ad Amsterdam con l’Ajax. Insomma, non un sorteggio facilissimo e la squadra di Chivu dovrà farsi trovare pronta nei quattro match più complicati, tutti contro dirette concorrenti non solo per i primi otto posti ma anche per la vittoria finale. Alla luce di questo calendario, l’accesso diretto agli ottavi di finale non sarà affatto facile, mentre per un posizionamento dentro le 24 nei playoffs non dovrebbero esserci problemi. Liverpool (casa), Borussia Dortmund (trasferta), Arsenal (casa), Atletico Madrid (trasferta), Slavia Praga (casa), Ajax (trasferta), Kairat Almaty (casa), Union SG (trasferta

Atalanta

Non è andata male all’Atalanta. La squadra di Juric avrà due partite di altissimo livello con Chelsea e Psg (campioni del mondo e campioni d’Europa in carica), poi un cammino affrontabile tra Club Bruges (rivincita dell’anno scorso), Francoforte, Slavia Praga, Marsiglia, Athletic Bilbao e Union Saint Gilloise. Insomma, se la Dea dovesse infilare la stagione giusta potrebbe anche fare un pensierino per i primi otto posti che valgono l’accesso diretto agli ottavi di finale. In ogni caso, appare abbastanza fattibile il passaggio ai playoffs dove serve arrivare tra le migliori 24 delle 36 squadre partecipanti. Chelsea (casa), PSG (trasferta), Club Brugge (casa), Eintracht Francoforte (trasferta), Slavia Praga (casa), Marsiglia (trasferta), Athletic Club (casa), Union SG (trasferta)

Napoli

Percorso pericoloso quello del Napoli, forse il più difficile delle quattro italiane. Due inglesi in prima fascia, i campioni del mondo del Chelsea e gli ex campioni d’Europa del City, ma attenzione anche alle altre fasce con tre trasferte ostiche a Lisbona col Benfica, Eindhoven con Psv e Copenaghen, mentre in casa ci saranno Eintracht e Sporting Lisbona, con match più abbordabile quello col Qarabag. Per Antonio Conte il cammino verso gli ottavi di finale diretti si fa duro e complicato e servirà un Napoli oltremodo competitivo per arrivare alla quota minima di 16 punti che l’anno scorso è servita per l’ottavo posto. Chelsea (casa), Manchester City (trasferta), Eintracht Francoforte (casa), Benfica (trasferta), Sporting CP (casa), PSV (trasferta) Qarabag (casa) e Copenaghen (trasferta)