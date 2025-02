Come sta Zeman oggi: ricoverato a 77 anni al Gemelli. Prognosi riservata

Roma, 27 febbraio – Ore di apprensione per le condizioni di salute di Zdenek Zeman. L’ex allenatore della Roma è stato infatti ricoverato d’urgenza all’Ospedale Gemelli di Roma in codice rosso ed è ora in terapia intensiva neurologica a causa di una sospetta leggera ischemia che lo ha colpito nelle ultime ore, ed è in prognosi riservata anche se non sarebbe in pericolo di vita. Come precisato dalla stessa struttura ospedaliera, l'allenatore sarebbe “vigile e collaborante”.

Alcuni giorni fa il tecnico boemo aveva contratto una forte sindrome influenzale, che aveva destato particolare preoccupazione tra i familiari in particolare per i problemi respiratori conseguenti. L’aggravamento delle sue condizioni si sarebbe verificato però nelle ultime ore, quando questa mattina il carismatico allenatore, amato per il suo gioco, avrebbe manifestato un deficit di forza al momento della presentazione in ospedale, presentando anche sintomi di disartria (difficoltà nell’articolazione di parole) e problemi nel muovere il braccio destro già colpito da un’emiparesi, causata dall'ictus subito nello scorso mese di ottobre.

La struttura della “Stroke Unit del Policinico Gemelli” dove al momento è ricoverato Zeman fa sapere come al momento gli sia stata somministrata una “terapia antiaggregante e anticoagulante, con il paziente che al momento è ricoverato in prognosi riservata”.

L’ischemia che lo ha colpito nelle ultime ore non rappresenta però l’ultimo problema di salute a colpire il tecnico boemo, che già nel 2023 era stato colpito da un malore nel momento in cui si trovava alla guida del Pescara, venendo costretto ad abbandonare la panchina degli abruzzesi il 22 febbraio dello scorso anno a causa di alcuni problemi cardiaci, in seguito ai quali era stato sottoposto a intervento chirurgico. Ora il tecnico verrà sottoposto a tutti gli accertamenti clinici del caso per cercare di approfondire le cause del nuovo malore che lo ha colpito, con tutto il mondo del pallone che si stringe idealmente attorno a lui, come già fatto da Vincent Candela, ex calciatore della Roma ai tempi in cui il tecnico boemo siedeva sulla panchina giallorossa: “Zeman per me è stato importante, gli faccio un grande in bocca al lupo e spero vada tutto per il meglio. tornerà ad essere il guerriero che è sempre stato”.