Como-Genoa 1-1, Ekuban riacciuffa i lariani in pieno recupero

Como, 15 settembre 2025 – Il gol di Kaleb Ekuban in pieno recupero regala il secondo punto stagionale al Genoa che ferma sull’1-1 il Como al Sinigaglia. Un pari che lascia non pochi rimpianti ai lariani che, una volta passati in vantaggio al 13’ grazie all’ennesima magia di Nico Paz, hanno preso in mano le redini del match sfiorando a più riprese il raddoppio. Il Genoa non è però stato a guardare e, dopo essersi divorato il pari con una tripla opportunità al 33’, ha alzato i giri del motore nella ripresa riuscendo a smorzare la verve lariana e coronare la sua rimonta – una volta rimasto in superiorità numerica per l’espulsione per rosso diretto di Jacobo Ramon all’88’ – grazie alla rete di Ekuban al 92’.

La perla di Nico Paz sblocca il risultato

Intensità e fisicità altissime sin da un avvio in cui il Como, come da copione già visto più volte prova ad imporre il proprio gioco con un fitto fraseggio ma trova sulla sua strada un Genoa molto ordinato tatticamente e che controbatte con un pressing molto alto e asfissiante. Al 13’ arriva però la magia che spariglia le carte in tavola e a griffarla è il “solito” Nico Paz: dopo aver intercettato un pallone a centrocampo, Kuhn serve Morata che fa sponda per Paz, il quale disorienta due avversari con un magistrale controllo del pallone e fa partire un tracciante mancino che si infila a mezza altezza alle spalle dell’incolpevole Leali. Una doccia gelata per il Genoa di Vieira, che cerca comunque di rialzare la testa e di sfruttare le corsie laterali per aggirare la densità dei lariani, ma è ancora il Como ad avere in mano il pallino del gioco e a divorarsi, attorno alla mezz’ora, il pari con una doppia occasione: imbeccato da Vojvoda, Kuhn si invola a tu per tu con Leali che respinge la conclusione dell’avversario, con Morata che a due passi dalla linea di porta tenta il tap in vincente ma spedisce il pallone sul fondo. Errori che rischiano di costare a caro prezzo al Como che appena 3’ minuti più tardi rischia di capitolare quando il Genoa, con un’azione ben orchestrata, si presenta in area e in pochi secondi ci prova prima con Colombo ed Ellertson, sui quali Butez si supera, e poi con Masini, sulla cui conclusione si immola in maniera decisiva a un passo dalla linea di porta Valle. Scampato il pericolo, il Como ritrova il bandolo della matassa e al 36’ crea l’ultima, vera occasione del primo tempo con Morata che, pescato dalla perfetta verticalizzazione di Khun, calcia a lato da posizione invitante.

Ekuban pareggia i conti all’ultimo respiro

Al ritorno in campo, come già accaduto nelle fasi iniziali di gara, il Genoa mette in campo grande intensità e intraprendenza, ma a Vieira non basta e al 57’ rivoluziona l’attacco inserendo Junior Messias al posto di Sabelli, con il brasiliano ex Milan che si posiziona sulla trequarti di sinistra, Ellertson che scala a destra e Norton-Cuffy in difesa. Il Como sembra perdere un po’ di brillantezza rispetto al primo tempo e allora Fabregas getta in mischia Perrone e Douvikas, ma è Vojvoda al 68’ a creare la prima occasione da rete lariana della ripresa con una conclusione dal limite di Vojvoda, che Leali neutralizza con i pugni. Con il passare dei minuti e grazie anche alle forze fresche (dentro anche Sergi Roberto e Addai), i padroni di casa provano ad alleggerire almeno parzialmente la pressione dei rossoblù – che tentano il tutto per tutto con gli innesti di Valentin Carboni ed Ekuban – ed entrano in modalità gestione del risultato. Le cose, per il Como si complicano però notevolmente all’88’ quando Jacob Ramon lascia i suoi indietro rimediando un’espulsione per rosso diretto per un brutto intervento ai danni di Junior Messias. Con l’uomo in più, il Genoa riprende grande vigore e viene premiato con il gol del pari in pieno recupero segnato dal neoentrato Ekuban, il quale risolve una mischia in area al culmine di un’azione nata da una percussione di Norton Cuffy che ha persino costretto un avversario all’intervento in scivolata con il pallone che è carambolato sul palo. Trovato il pari, i liguri hanno poi fiutato un colpaccio che ha rischiato di materializzarsi in pieno recupero con il colpo di testa da ottima posizione di Vasquez, fermato dall’ottimo intervento di Butez. Il tabellino: Como (4-3-3): Butez; Vojvoda, Ramón, Kempf, Valle; Paz, Caqueret (dal 73’ Addai), Da Cunha (dal 65’ Perrone); Kuhn (dal 73’ Sergi Roberto), Morata (dal 65’ Douvikas), Rodriguez (dall’84’ Baturina). All. Fabregas. Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli (dal 57’ Junior Messias), Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton Cuffy, Malinovskyi (dal 71’ Carboni), Ellertsson (dal 71’ Ekuban); Colombo (dall’81’ Ekhator). All. Vieira. Marcatori: Nico Paz (Como 13’), Ekuban (90+2’) Note – Ammonizioni: Ostigard (Genoa), Valle (Como) Vieira (Genoa), Malinovskyi (Genoa), Sergi Roberto (Como), Fabregas (Como). Espulsioni: Ramon (Como, rosso diretto).