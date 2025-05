Como-Inter, Inzaghi con Thuram: probabili formazioni e orari tv

Bologna, 22 maggio 2025 – Tutto in sette giorni per l’Inter, tutto in un giorno per il Napoli. Venerdì da Scudetto per partenopei e interisti, in contemporanea e con l’ombra dello spareggio. La squadra di Conte sarà in casa contro un Cagliari già salvo, i campioni d’Italia in carica saranno invece a Como contro la formazione di Fabregas, che è salva da un pezzo ma vuole continuare a stupire. In novanta minuti ci si gioca tutto e in caso di arrivo a pari punti ci sarà lo spareggio, come nel 1964 che l’Inter perse, a Roma, contro il Bologna di Fulvio Bernardini. Per i nerazzurri è una missione quasi disperata dopo aver pareggiato due a due con la Lazio, fallendo il sorpasso, e all’orizzonte campeggia anche Monaco di Baviera, sede della finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Le combinazioni sono facili. Se il Napoli vince è campione d’Italia, se invece perde o pareggia dovrà prestare un orecchio a Como. Facendo un punto, la squadra di Conte sarebbe campione se l’Inter non dovesse vincere al Sinigaglia, mentre in caso di sconfitta ci sono due prospettive: o pareggio dell’Inter, e quindi spareggio, oppure vittoria e titolo che finirebbe in bacheca alla Pinetina.

Le probabili formazioni

Per Simone Inzaghi un paio di giocatori da valutare nell’ottica degli acciacchi e della finale di Champions League il 31 maggio. Lautaro Martinez non è al meglio e potrebbe essere preservato, così come Davide Frattesi, mentre è recuperato Benjamin Pavard. Confermato il 3-5-2 classico, con Taremi pronto a fare coppia con Thuram davanti, Dumfries e Dimarco larghi, Calhanoglu perno centrale e la coppia Barella-Mkhitaryan a inserirsi. Terzetto difensivo con Bisseck, Acerbi e Bastoni. Nel Como, fuori Goldaniga, Diao, Dossena e Sergi Roberto, e allora spazio a Vojvoda, Engelhardt, Kempf e Valle in difesa, poi mediana a due con Perrone e Caqueret, mentre dietro la punta Douvikas agiranno Da Cunha, Paz e Strefezza.

Le parole di Fabregas

C’è ovviamente grande attesa e grande pressione sia sul Como di Fabregas sia sul Cagliari di Nicola, che per far sperare i nerazzurri dovrebbe fermare il Napoli al Maradona. Il tecnico spagnolo dei lariani ha chiesto massimo impegno e come ultima gara della stagione c’è la volontà di regalare una gioia ai tifosi di casa, prima di una programmazione estiva che dovrebbe portare il Como a inserirsi nella corsa all’Europa. Queste le parole di Cesc Fabregas alla vigilia: “Dovremo stare attenti perché l’Inter è molto forte sulle fasce e la vedo come la miglior squadra della Serie A, oltre a una delle migliori d’Europa – il suo commento – Da parte nostra servirà massima personalità per non subire il loro calcio e imporre il nostro. Proveremo a dare fastidio all’Inter e l’obiettivo è sempre quello di giocare al meglio”. Ma l’Inter può essere distratta dalla finale di Champions fissata il 31 maggio? La risposta di Cesc: “Non credo, l’Inter penserà solo a se stessa e non penserà nemmeno al Napoli. Il loro allenatore è tra i migliori in Italia”. Tra i tifosi interisti, ovviamente, ci sarà massima attenzione anche al Maradona, dove il Cagliari già salvo cercherà di onorare l’impegno. Parola del tecnico Davide Nicola alla vigilia della gara, seppur con qualche assenza come Luvumbo e un Zortea non al meglio: “Giocheremo contro un avversario di grande valore e su un campo difficile – le sue parole – Da parte nostra cercheremo di fare del nostro meglio e la nostra partita per dimostrare che il campionato non è finito. La mentalità è questa, ma sembra che Como e Cagliari siano le attenzionate speciali. Non è una disputa tra noi, ma tra Inter e Napoli. Faremo la nostra perché siamo persone serie”.

Precedenti

Sono pochi i precedenti tra le due squadre. Quello di venerdì sarà il 37esimo confronto tra Como e Inter e nei precedenti 36 si registrano 24 vittorie interiste, 6 pareggi e 6 vittorie lariane. Il primo precedente della storia risale al giorno di natale del 1949 con la vittoria esterna dell’Inter 1-5, mentre l’annata successiva ci fu il primo successo del Como per 1-2 a Milano. I nerazzurri, però, sono in striscia positiva contro i lariani da 12 partite, con un bilancio di 10 vittorie e 2 pareggi. L’ultimo successo del Como risale al 15 dicembre 1985 con la vittoria al Sinigaglia per 1-0 grazie alla rete di Stefano Borgonovo, mentre l’ultimo precedente al Sinigaglia è del 3 novembre 2002 con la vittoria interista 0-2 con i gol di Vieri e Recoba. Nella gara di andata, invece, netto successo interista per 2-0 (Augusto e Thuram).

Dove vederla in tv

Como-Inter si gioca venerdì 23 maggio alle ore 20.45 presso lo stadio Sinigaglia di Como con diretta esclusiva Dazn, visibile su app da smart tv, ma pure sulle console da gioco Playstation e Xbox, oltre che sui device Timvision, Amazon Fire tv e Google Chromecast. In streaming Dazn è visibile su tablet e smartphone. Alla telecronaca ci saranno Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini. Si chiude dunque il campionato, con il Napoli ancora favorito, nonostante il calo finale, e l’Inter che metterà in campo tutte le sue forze per ribaltare il destino. Poi, via al futuro, con De Laurentiis che dovrà convincere Conte a restare e Inzaghi che cercherà di riportare l’Inter sul tetto d’Europa quindici anni dopo. Di fronte, il Psg di Kvara, un altro ex Napoli che domani farà certamente il tifo per i suoi vecchi compagni di squadra.

Leggi anche - La Juve vuole Osimhen per convincere Conte, ma sbuca il Psg