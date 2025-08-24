In Como-Lazio la prima volta del Var spiegato dall’arbitro in Serie A

Como, 24 agosto 2025 – “A seguito di revisione il numero 11 della Lazio è partito in decisione di fuorigioco. Decisione finale: fuorigioco”: così l'arbitro Manganiello, in Como-Lazio, ha inaugurato l'era delle decisioni Var spiegate a tutto lo stadio. Il direttore di gara Manganiello ha aperto il microfono e ha annunciato a tutto lo stadio la decisione di annullare il gol di Castellanos, che al 20' del secondo tempo aveva pareggiato il vantaggio del Como, dopo l'invito della Sala Var ad aprire i microfoni. Quella della 'comunication' è la principale novità del regolamento arbitrale per la serie A 2025-2026.

Una partita nella quale il Como inaugura nel migliore dei modi la nuova stagione di Serie A superando la Lazio 2-0 allo stadio Sinigaglia. Dopo un primo tempo dominato sul piano del possesso e delle occasioni ma chiuso sullo 0-0, la squadra di casa ha trovato il vantaggio al 48' grazie a Douvikas, abile a sfruttare un perfetto assist filtrante di Nico Paz e a battere Provedel con un preciso destro diagonale. La Lazio prova a reagire, trovando anche il gol con Castellanos al 65', annullato però per fuorigioco dopo la verifica del Var.

Il Como non si limita a difendere il risultato, continuando a spingere e trovando il raddoppio al 74': Nico Paz firma la rete del 2-0 con una splendida punizione che si è insacca all'incrocio dei pali, facendo esplodere lo stadio e guadagnandosi la standing ovation del pubblico.