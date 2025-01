Como-Milan, Fabregas recupera Nico Paz. Conceiçao conferma Tomori

Como, 14 gennaio 2025 – Appena il tempo di recuperare le forze dopo il pari rimediato sabato contro il Cagliari per il Milan di Sergio Conçeicao che, quest’oggi alle 18.30, andrà a far visita al Como nel recupero del 19° turno del campionato di Serie A (gara rinviata per l’impegno dei rossoneri in Supercoppa) con l’obiettivo di tornare a vincere e conquistare punti preziosi per la rincorsa a un posto in Champions League, obiettivo che al momento è distante otto lunghezze (la squadra di Conceiçao deve però recuperare anche la gara contro il Bologna). Una sfida che torna sul palcoscenico della Serie A dopo ben 22 anni e dai precedenti che sorridono proprio ai rossoneri, in quali si sono imposti in 12 dei 24 incontri disputati, con 9 pareggi e sole tre sconfitte. Cinque sono invece i successi del Milan al Sinigaglia, a fronte di altrettanti pareggi e 2 sconfitte. Una tradizione negativa che il Como proverà a cambiare già da questa sera visti anche i buoni risultati nelle ultime uscite: la formazione lariana si presenterà infatti al calcio d’inizio dopo il successo con il Lecce e il pari con la Lazio ma soprattutto pronto a dare battaglia per cercare portare a casa altri tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica: “Noi ci faremo trovare pronti e ce la giocheremo – ha dichiarato con tono sicuro il tecnico dei lariani Cesc Fabregas nella conferenza stampa della vigilia –. Il Milan è cambiato l’arrivo di Conceiçao e sarà molto aggressivo. Ha una grande rosa e una grande squadra, che certamente ci aggredirà, ma noi ci faremo trovare pronti”. All’appello mancheranno però due pedine fondamentali come Alberto Moreno e Sergi Roberto: “Moreno ha un problema al flessore e rientrerà solo contro l’Atalanta, mentre Sergi, pur essendosi allenato con noi a Marbella sarà out. Non si sente ancora pronto”. Probabile, invece, un recupero in extremis di Nico Paz: “ È stato fortunato perché ha subito un intervento molto duro da Gigot, che non lo ha però fatto apposta e si è anche scusato, ma contro il Milan ci sarà”.

Le possibili scelte di Fabregas e Conceiçao

L’allenatore catalano del Como dovrebbe optare per il modulo con la difesa a tre: Goldaniga, Dossena, Kempf dovrebbero essere i tre centrali a copertura del portiere Butez. Van Der Brempt e Fadera, invece, gli esterni di un centrocampo completato da Engelhardt e Da Cunha. Out, almeno all’inizio, Paz, sostituito da Diao per far coppia con Stefezza e Da Cunha sulla trequarti, a supporto della punta che sarà l’ex rossonero Cutrone. Conceiçao risponderà con il 4-2-3-1: tra i pali ci sarà come sempre Maignan, che avrà davanti a sé la linea a quattro formata da Emerson Royal, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. In mediana torna Bennacer al fianco dell’inamovibile, mentre Reijnders sarà sulla trequarti con Leao e Pulisic per dare sostegno alla punta Morata. Orari e dove vedere la gara: la partita Como-Milan, valida come recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie A di calcio, sarà trasmessa martedì 14 gennaio alle ore 18.30 su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Probabili Formazioni:

Como (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van Der Brempt, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. All. Fabregas. Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Rejinders; Pulisic, Morata, Leao. All. Conceicao