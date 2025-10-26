A parma finisce 0-0. Un Como tutt’altro che da Paz. Ma Fabregas si tiene il punto

PARMAChi si aspettava spettacolo fra Parma e Como è rimasto deluso: 0-0, pochissime emozioni. La partita l’ha “vinta“ il 30enne Cuesta che è riuscito a bloccare ogni iniziativa dei lariani, sempre in difficoltà quando giocano contro squadre chiuse. Fabregas presenta la stessa formazione vincente con la Juventus, ma recupera Diao, Addai e Kuhn in panchina.

Il Como parte fluido e veloce: Caqueret in verticale per Morata sulla destra, traversone che passa davanti alla porta, ma Paz e Moreno non ci arrivano. Cutrone cerca il gol dell’ex a tutti i costi: su rimessa laterale, di testa, prende la traversa e ci riprova sulla respinta, ma Butez è attento. Cuesta imposta la gara sul blocco delle fonti di gioco, il Como cerca di non dare punti di riferimento: Smolcic e Moreno giocano molto alti, Paz e Da Cunha tornano spesso in difesa. Il Parma (35’) non sfrutta una buona occasione con Bernabé che calcia alto sopra la traversa. Anche Valenti ci prova da lontano, ma il tiro è facile preda di Butez.

Nonostante il gran possesso palla dei lariani, il primo tempo si conclude praticamente senza tiri in porta. Fabregas intuisce i problemi e a inizio ripresa cambia: dentro Addai e Kunh al posto di Vijvoda e Caqueret. E variazioni di modulo: dal 4-3-3 al 3-5-2 fino al 4-2-3-1. I cambi fanno subito effetto e Da Cunha impegna seriamente Suzuki, alla prima parata della partita. Il gioco però riprende con la solita concentrazione a centrocampo e Fabregas, cambia ancora inserendo Baturina e Douvikas, cercando di dare maggiore spinta offensiva. La morale, però, è sempre la stessa: non si passa. È il Parma invece a essere pericoloso con Del Prato, smarcato di testa da Benedyczak: solo davanti a Butez, spara sul portiere. Anche durante il recupero i giocatori sembrano accontentarsi del risultato e non provano azioni offensive, tranne Douvikas che tira sopra la traversa.

"Mi aspettavo una gara difensiva da parte loro, nella ripresa siamo migliorati - le parole di Fabregas - ma senza creare grandi occasioni. Ma c’è un dato importante: dal 15 marzo a San Siro, in quasi 8 mesi perso solo a Barcellona, Bologna e contro l’Inter. Sentiamo di essere temuti. Stiamo cambiando pian piano: le grandi squadre si costruiscono col tempo, basta guardare Arsenal e Psg". Enrico Levrini