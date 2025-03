Al Sinigaglia serve una vittoria per chiudere il discorso salvezza. Duello col Venezia: "Il Como darà il 150%»

Una vittoria per chiudere il discorso salvezza. Oggi alle 15 al Sinigaglia, il Como affronterà il Venezia di Di Francesco. All’andata finì 2-2, in caso di vittoria i lariani si porterebbero in netto vantaggio negli scontri diretti. Squalificati Kempf e Vojvoda, Fabregas sistema la difesa con il rientro sicuro dall’infortunio di Dossena (nella foto) che farà coppia con Goldaniga. Anche Van Der Brempt, dopo quasi due mesi di stop è pronto, ma a destra partirà Smolcic, mentre a sinistra sono in ballottaggio i due spagnoli Valle e Moreno. Fabregas probabilmente farà giocare Valle, perché Moreno è diffidato e il tecnico non vuole rischiare di perderlo per la prossima partita contro il Milan a San Siro. Anche Nico Paz è diffidato, ma lui partirà dal primo minuto.

In attacco c’è invece l’imbarazzo della scelta: si partirà con il 4-3-3 senza il centravanti, poi a seconda dell’andamento della partita, possono entrare Cutrone o Douvikas come punte e Fadera o Ikonè come esterni. Roberto Sergi e Azon saranno fermi ancora una settimana per problemi muscolari. Diversi giocatori sono stati preconvocati per le loro nazionali, Perrone e Paz per l’Argentina, Diao che deve scegliere fra Spagna e Senegal, Fadera con il Gambia. Van der Brempt dovrà valutare la sua condizione fisica se accettare la convocazione del Belgio, mentre Dossena è in lista per la nazionale italiana. Anche Fellipe Jack - indeciso se giocare nelle giovanili di Brasile o Italia - ha scelto gli azzurri. "Le assenze in difesa non cambieranno il nostro assetto tattico e difensivo – assicura Fabregas –, giocheremo come sempre abbiamo fatto, per vincere facendo un bel gioco. Ora è finito il ciclo contro le squadre al top, ma dobbiamo continuare ad avere la nostra mentalità vincente, anche con formazioni che lottano per la salvezza come noi". Il Venezia ha bisogno di punti, "verranno per vincere e dovranno attaccare e pressare, se si apriranno degli spazi vedremo di sfruttarli – analizza il tecnico lariano –. Hanno cambiato modo di giocare rispetto all’andata e noi dovremo essere al 150%. Sono contento che molti giocatori sono stati convocati con le varie nazionali, vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro e che il Como cresce insieme a loro".

Anche Strefezza "è cresciuto tantissimo quest’anno e ha mostrato tutte le sue qualità tecniche – continua Fabregas –, ho incontrato Spalletti, ma non ho parlato di lui. Porterò ancora in panchina Dele Alli, lui continua a migliorare, mi segue ed molto motivato a giocare, è fermo da quasi due anni, non dobbiamo avere fretta. L’ambiente di Como per lui è l’ideale, non ci sono pressioni, noi siamo un gruppo unito e una famiglia, sta recuperando bene e negli allenamenti fa vedere il campione che è, quando avrò la giusta sensazione di farlo giocare lo metterò in campo".

Probabile formazione (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Caqueret, Da Cunha; Diao, Paz, Strefezza.