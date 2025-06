Altri colpi in arrivo. Lariani scatenati: quasi fatta per Jesus Rodriguez dal Betis

Una rosa per puntare verso la zona Europa nella prossima stagione. In queste ore il Como sta lavorando su più fronti e non solo sul mercato spagnolo, anche se si attende a breve l’acquisto di Jesus Rodriguez (nella foto), attaccante del Betis Siviglia. L’accordo prevede una base di 21 milioni più 6 di bonus, la cifra totale si avvicina alla clausula rescissoria fissata a 30. Fabregas aveva cercato già di prendere l’esterno dell’Under 21 spagnola a gennaio, ma non c’è riuscito.

Si guarda anche alla difesa: Mario Gila è un obiettivo primario. Il giocatore non ha ancora rinnovato con la Lazio. Lotito nicchia e non vuole rilanciare, anche se Sarri lo ritiene indispensabile in coppia con Romagnoli. Il Como si è fatto avanti anche con il Celtic Glasgow per Nicolas Kühn, esterno tedesco classe ’99. Devastante la sua stagione con 21 gol in 51 presenze fra Scottish Premiership e Champions League. Kühn è cresciuto nelle giovanili del St. Pauli, poi è passato all’ Ajax e fa parte del giro della nazionale tedesca.

Fabregas vuole una rosa al top e ha il problema del rientro di Diao, che avverrà a fine ottobre. Anche per questo si è instaurata una trattativa per Jayden Addai, giocatore olandese non ancora ventenne dell’Az Alkmaar, un talento puro con il dribbling facile sulla fascia destra. Per quel ruolo, nelle ultime ore, il Como è anche ritornato su Federico Chiesa, che vuole l’Italia. Il Como è stato il primo a contattare Chiesa, già a maggio.

Si sta cercando anche di sfoltire la rosa, il Sassuolo ha richiesto Cutrone, che partirà solo con la certezza dell’arrivo di Morata. Napoli e Milan si sono fatte avanti per Da Cunha, ritenuto però un inamovibile del centrocampo comasco da Fabregas. Il 30 giugno sapremo anche il destino di Nico Paz, che sembra sempre più lontano da Como: l’idea per sostituirlo è spostare Strefezza con Baturina verso la zona centrale del campo. Enrico Levrini