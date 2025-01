Retegui non si ferma più: l’Atalanta rimonta il Como di un grande Paz

Como, 25 gennaio 2025 – Ci si aspettava spettacolo fra Como e Atalanta e spettacolo è stato, fra due squadre che giocano bene a calcio. Ha vinto l'Atalanta 1-2, grazie alla doppietta di un inarrestabile Retegui. Il Como avrebbe meritato il pareggio, avendo dominato il primo tempo soprattutto per le giocare di Nico Paz, a fine partita sotto la curva in lacrime.

Il primo tempo

Fabregas fra infortuni e squalifiche ha dovuto rifare tutta la difesa, giocando a tre con Engelhardt sulla sinistra, arretrato dalla tradizionale posizione a centrocampo, con Dossena e Kempf. Novità anche in attacco, con Cutrone in panchina e Paz e Strefezza ad agire da finti nove.

Paz ci prova subito di testa al 4', ma Carnesecchi blocca senza problemi. Butez al 15' esce e blocca Lockman, lanciato a rete. Le squadre giocano strette in trenta metri. Il Como prova a uscire sulle fasce con Diao e Fadera, ma Scalvini e Kolasinac fanno sempre buona guardia.

Moreno, già in precarie condizioni, s'infortuna al 25': per il Como entra il giovane primavera Felipe Jack. Il Como passa in vantaggio: irresistibile discesa di Fadera sulla sinistra, il suo traversone rasoterra taglia tutta la difesa bergamasca, Nico Paz arriva in corsa e non perdona, battendo di destro Carnesecchi.

Pairetto annulla per fuorigioco, poi richiamato dal Var conferma la rete. Si aspetta l'Atalanta, Gasperini è una furia, ma è il Como ancora a pungere con una punizione di Da Cunha, alzata sopra la traversa da Carnesecchi.

Il primo tempo, si chiude con uno scontro di testa fra Perrone e De Roon: il gioco si ferma per i soccorsi 4 minuti.

Il secondo tempo

Nella ripresa Gasperini inserisce De Ketelaere e Bellanova per recuperare. All’inizio, però, è ancora Como. Al 3' con un altro numero Paz sulla fascia trova Perrone davanti alla porta. L’aregentino calcia alto. I bergamaschi iniziano a pressare e all'11 pareggiano.

Brescianini fugge ad Engelhardt e lascia partire un traversone immediato su cui si avventa Retegui, anticipando Kempf e battendo Butez con una perfetta girata al volo.

Al 19' i bergamaschi rischiano l'autogol: Diao, dopo una serpentina, scaglia un tiro cross verso la porta, Ruggeri la passa di testa a Carnesecchi, rischiando di infilarlo.

Successivamente Lookman, veloce come un cobra, s'infila fra le maglie lariane e batte Butez. Pairetto annulla per fuorigioco. È solo il preludio al vantaggio atalantino, con un gol fotocopia del primo. Brescianini mette in mezzo da sinistra per Retegui, che anticipa ancora Kempf e batte Butez di destro.

Il Como pareggerebbe con Cutrone, lesto a toccare un tiro di Paz, ma il fuorigioco è chiaro. Subito dopo altra rete annullata, questa volta ai nerazzurri: De Ketelaere tocca con il braccio la respinta di Butez, sul suo primo tiro. Il finale è tutto lariano, alla ricerca del pareggio, ma Carnesecchi e la difesa orobica chiudono la porta.

Como-Atalanta 1-2 (1-0) Marcatori: Paz al 30' pt; Retegui all'11' e 25' st. Como (4-4-2): Butez 6; Engelhardt 6,5, Dossena 5,5, Kempf 5 (dal 29' st Belotti 5), Moreno 6 (dal 25' pt Jack 6,5); Diao 6,5, Perrone 6 (dal 22' st Caqueret 6), Da Cunha 6, Fadera 7 ; Strefezza 6 (dal 22' st Cutrone 6), Paz 7. A disposizione: Audero, Reina, Kone, Iovine, Braunoder, Chinetti, Verdi, Lasjak. All. Fabregas 6,5. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6,5 (dal 9' st Ruggeri 6), Djimsiti 6, Kolasinac 5,5; Cuadrado 5,5 (dal 9' st Brescianini 7), De Roon 6 (dal 1' st De Ketelaere 7), Ederson 6,5, Zappacosta 6 (dal 1' st Bellanova 6,5); Samardzic 6,5; Retegui 7,5, Lookman 6,5 (dal 33' st Toloi sv). A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Ibrahim, Pasalic, Zaniolo, Palestra. All. Gasperini 7. Arbitro: Pairetto di Nichelino 5.