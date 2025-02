Butez causa il rigore. Perrone crea sempre. Dossena macchinoso

BUTEZ 5,5. Svirgola un rinvio, ma si comporta bene su tutti i retropassaggi, sul gol nulla poteva. Causa il rigorenel finale.

SMOLCIC 6,5. Attento e solido, ha mostrato carattere.

DOSSENA 6. Oggi più centrato del solito, ma è sempre macchinoso quando vede sbucare Kolo Muani.

GOLDANIGA 6,5. Si spinge in avanti per il colpo di testa, ma non gli riesce mai.

VALLE 6. Bene in fase offensiva, ma Kolo Muani gli va via all’ inizio del gol, buona l’intesa con Diao sulla fascia.

PERRONE 6,5. Innesca sempre ogni azione, recupera palla è il Lodetti di Nico Paz.

DA CUNHA 6,5 : Locatelli gli crea qualche problema, ma ne esce sempre a testa alta èla mente di Fabregas in campo.

STREFEZZA 7. Sente che Ikonè, può prendergli il posto e inventa anche un elastico, per fermarlo lo devono stendere.

PAZ 7. Tocchi deliziosi continui, che infastidiscono i bianconeri, che non sanno come arginarlo, va vicino al gol per ben due volte.

DIAO 7. Gioca la sua prima partita a sinistra, all’inizio sembra con il freno a mano tirato, ma alla prima non perdona, poi spinge sempre.

CUTRONE 6,5. Sempre pericoloso, ha due grosse occasioni, ma Gatti lo timbra, quando gli sfugge prova il numero ma non entra.

ALL. FABREGAS 6.5. La Juve non gli fa paura, la gioca a viso aperto, ma bastano due tiri, per rovinare l’opera.

Ikonè 6. Quando ha palla dribbla tutti anche se stesso.

Douvikas 6,5. Si vede che è del mestiere, si mette subito davanti e lotta, è da scoprire

Van Der Brempt, Fellipe Jack, Engelhardt sv

Voto squadra 7

Enrico Levrini