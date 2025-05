Sesta vittoria consecutiva per il Como: rimonta 3-1 sul Cagliari. A segno Caqueret, Strefezza e Cutrone

Como – Continua la serie di vittorie consecutive del Como, arrivata a quota sei dopo la vittoria contro il Cagliari per 3 a 1, una partita molto più complicata, di quello che dice il risultato, con i lariani andati sotto 1 a 0, dopo il gol di Adopo, con la solita calma e il possesso palla voluto da Fabregas, hanno ribaltato la partita, con le reti di Caqueret, Strefezza e Cutrone. Nico Paz salito in cattedra nel secondo tempo, ha dato lezioni di calcio. Rispetto alla formazione vincente a Parma, Fabregas mette Valle al posto di Moreno e con Paz che va ad occupare la fascia destra al posto di Ikonè.

Si inizia con un grandiosa coreografia, che coinvolge tutto il Sinigaglia, dipingendolo d'azzurro. Il Como ci prova subito con due tiri, da lontano di di Caqueret e Perrone tutti respinti da Caprile. Luvumbo semina il panico in area comasca, ma Kempf riesce a liberare, con decisione. E' il preludio del gol, che batte l'imbattibilità della porta comasca dopo quattro partite, al 22' Zortea, serve in area Adopo, che tira un rasoterra sul primo palo, Reina si fa sfuggire la palla sotto le braccia, che entra lentamente in porta. Inizia il pressing del Como verso la porta sarda, dopo una serie di angoli il Como vicino al gol, prima con doppio tentativo di Douvikas e Kempft, da due passi che vengono murati da Augello, poi con gran tiro angolato di Paz, che Caprile in versione Sommer, mette in angolo.

Il Cagliari che vuole assolutamente la salvezza è molto più deciso, del Como e mette in difficoltà i lariani, con un inserimento in verticale di Viola per Piccoli, Reina questa volta respinge il tiro del sardo. Al 35' Nico Paz mette in area un bel pallone da destra, per Douvikas, il suo tiro al volo finisce di poco alto. Al 39' gran pallonetto di Perrone, a scavalcare la difesa cagliaritana, a liberare Caqueret in posizione centrale che mette in rete, anticipando Caprile in uscita. Il guardalinee alza la bandierina e Forneau, annulla ma poi richiamato dal Var, convalida la rete.

Il Como sull'entusiasmo del pareggio, cerca subito il vantaggio e lo trova con una magia di Strefezza, che servito a sinistra, si accentra verso l'area e confeziona un incredibile tiro a giro che prende il palo interno, alla sinistra di Caprile ed entra in rete. Como in vantaggio. Per Strefezza è la terza rete consecutiva in tre partite. La ripresa inizia con una pericolosa punizione dal limite di Viola che sfiora la traversa. Nell'intervallo l'attenzione è per Harry Collet, il protagonista, di House of Dragon, che va ad aggiungersi alla nutrita schiera di attori hollywoodiani, sempre presenti al Sinigaglia.

Il Cagliari sbaglia il gol del pareggio all'11',Luvumbo si libera a sinistra e mette un gran pallone per Piccoli in area solo davanti a Reina e di testa lo manda fuori di poco. Il Como è timoroso e Fabregas corre ai ripari mettendo in campo, Van Der Brempt, Cutrone ed Engelhardt. Nico Paz continua servire i suoi palloni millimetrici in profondità, per Fadera e Cutrone al 37' arriva quello giusto per il bomber lariano, che con un tiro secco batte Caprile, Il guardalinee come in precedenza alza la bandierina Forneau, viene richiamato ancora dal Var, che convalida la rete del 3 a 1, per i lariani. Paz con una grande punizione, rischia di timbrare il poker per il Como,ma la palla sfiora l'incrocio. COMO-CAGLIARI 3-1 Marcatori: Adopo al 22', Caqueret al 40', Strefezza al 47' pt; Cutrone al 31' st COMO (4-2-3-1): Reina 5,5 ; Vojvoda 6 (dal 15' st Van der Brempt 6,5), Goldaniga 6,5, Kempf 7, Valle 6 (dal 38' st Moreno sv); Da Cunha 6 (dal 28' st Fadera 6,5), Perrone 7; Paz 7, Caqueret 7 (dal 15' st Engelhardt 6,5), Strefezza 7; Douvikas 6 (dal 15' st Cutrone 7). A disposizione: Vigorito, Butez, Iovine, Alli, Gabrielloni, Braunoder, Smolcic, Azon. All. Fabregas 7,5. CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile 7; Zappa 6 (dal 14' st Felici 6), Palomino 6,5, Obert 5,5; Zortea 6,5, Adopo 6,5(dal 26' st Pavoletti 6), Makoumbou 6 (dal 33' st Marin sv), Augello 7 ; Viola 7 (dal 14' st Deiola 6,5), Luvumbo 6,5 (dal 33' st Gaetano sv); Piccoli 6,5. A disposizione: Ciocci, Sherri, Luperto, Prati, Vinciguerra, Pintus, Mutandwa. All. Nicola. Arbitro: Fourneau di Roma 6,5.