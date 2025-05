Calcio Como: premi Esport tv e ambizioni europee con Suwarso e Fabregas

I premi di Esport tv ha dato il via a tutte le celebrazioni che coinvolgeranno il Calcio Como nei prossimi giorni. Riconoscimenti per il presidente Mirwan Suwarso e l’allenatore Cesc Fabregas, assente il terzo premiato Nico Paz per la concomitante festa d’addio al calcio di Pepe Reina. Il presidente Suwarso ha ribadito che il decimo posto in classifica è solo un passaggio verso l’Europa. "Quando sono arrivato a Como, ho trovato subito delle persone eccezionali e spero di portare a tutta la città altri obbiettivi oltre alla serie A. Dopo la promozione è stato un altro passo in avanti, ora possiamo e dobbiamo migliorare ancora, insieme al territorio e i tifosi. Como è un posto magico e vogliamo dargli una dimensione internazionale con il nuovo stadio, con lo scopo di crescere ancora"

Cesc Fabregas ha sottolineato la sua voglia di permanenza a Como e voglia di migliorare il risultato di questa stagione: "Il Como è una famiglia, siamo solo all’inizio del percorso. Manca la partita con l’Inter che può dare lustro alla nostra stagione, dobbiamo esserci tutti, possiamo festeggiare qualcosa d’importante oltre al decimo posto. Bisogna sempre sognare, essere ambiziosi. Il progetto Como, che mi ha coinvolto tre anni fa, deve andare avanti con me"

Enrico Levrini