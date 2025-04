Cesc Fabregas celebra la vittoria del Como contro il Genoa: "Siamo una grande famiglia"

È raggiante Cesc Fabregas nel dopo partita di Como-Genoa. "È una vittoria del gruppo, io considero tutti i giocatori della rosa titolari, sono sempre tutti pronti. Questo è lo spirito di squadra giusto, siamo una grande famiglia, ci aiutiamo sul campo e fuori. Ora non bisogna fermarsi, dobbiamo continuare a crescere. Quattro vittorie sono tante, abbiamo sistemato quei dettagli che ci hanno fatto perdere punti in diverse partite della stagione, come con il Milan, a Roma o con la Juventus. Con il Genoa abbiamo rischiato solo nell’occasione del palo, poi abbiamo gestito molto bene la partita". Buonissimo anche il rendimento in fase difensiva. "Non prendiamo gol da tre partite, vuol dire che non solo produciamo gioco offensivo, ma ci difendiamo anche con tutta la squadra. Abbiamo fatto un periodo con nove partite senza vincere, siamo cresciuti in mentalità e maturità, sapendo anche gestire gli ultimi dieci minuti, che ci hanno sempre messo in difficoltà. Vincere fa bene al morale, si sente meno la fatica. Se si perde dormi male per tre giorni e ti fai tante domande, che poi porti sul campo di allenamento e nella prossima partita". Nella sua analisi, il tecnico spagnolo fa anche un passo indietro. "Quando tre anni fa arrivai a Como, c’era tutto da costruire - dice - ma si capiva che con questo progetto si poteva andare lontano, il presidente è sempre a Mozzate ad ascoltare tutte le nostre esigenze. Tutti parlano dei nostri soldi, ma è una cosa superficiale: è solo grazie al lavoro e alla nuova mentalità offensiva che siamo cresciuti pian piano giorno dopo giorno e so che possiamo fare ancora di più. Il gruppo è giovane e durante ogni allenamento l’impegno è massimo, continuando così possiamo andare ancora più in alto".E.L.