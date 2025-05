Cesc Fabregas verso l'addio al Como: Bayer Leverkusen in pole

Mezze parole (dette e non dette: "Io voglio andar via da qui lasciando un’eredità"), indiscrezioni di radiomercato e improvvisi silenzi. Tutti segnali che mettono in allarme la città sul lago. Il futuro di Cesc Fabregas è tutto da scrivere ma la sensazione (al di là delle smentite di rito) è che a fine stagione le strade del tecnico e del Como dovrebbero davvero separarsi. Lo spagnolo è uno dei candidati per la panchina della Roma (con Gian Piero Gasperini), piace molto anche al Milan anche se in questo momento tutti gli indizi (incontri “segreti“ compresi) lo spingono verso il Bayer Leverkusen, che nel frattempo saluta xabi Alonso diretto a Madrid. Il club lariano lo sa bene e per questo ha cominciato a guardarsi attorno per non farsi trovare impreparato nel caso in cui Cesc dovesse lasciare per andare in Germania. Il ds Charly Ludi è già al lavoro, l’idea eventualmente di puntare ancora su un allenatore di “scuola spagnola“ è quella presa maggiormente in considerazione e nelle ultime ore si parla con insistenza di Davide Ancelotti (figlio di Carlo) desideroso di cominciare un’avventura dopo anni di collaborazione (e gavetta) col papà, a Madrid e non solo. Al Real, ma nel settore giovanile, lavora anche Alvaro Arbeloa, altro profilo sotto osservazione.