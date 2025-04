Como batte Torino: Douvikas segna il gol della salvezza

COMO

Il Como raggiunge la virtuale salvezza, battendo il Torino con un gol di testa di Douvikas (nella foto) davanti a una tribuna stampa al solito piena di star, da Thierry Henry agli attori Terry Crews e Jeff Goldblum. A rompere gli equilibri ci pensa Adams al 13’, con un traversone tagliato per Linetty che di testa manda fuori di poco. Per il Como ci prova Diao, entrando in area e tirando sul primo palo al 26’, ma Milinkovic-Savic si esibisce nel primo grande intervento. Il secondo su una punizione a giro di Da Cunha destinata all’incrocio, il guantone del serbo ci arriva ancora. Il vantaggio arriva al 38’: Ikonè invita sulla destra Vojvoda, che nonostante la palla lunga riesce a mettere il pallone in mezzo, scavalcando Milinkovic-Savic e arrivando sul secondo palo, sulla testa di Douvikas, che mette in rete. Il Toro esce dal guscio al 9’ della ripresa con Elmas, il suo destro è messo in angolo da Butez. I granata salgono di tono e l’estremo difensore del Como ci deve mettere del suo quando si trova al cospetto di Gineitis, che però spara addosso al portiere. Il Como si fa infilare nel recupero: corner di Biraghi, la palla respinta finisce a Ilic che con un gran destro infila l’imperfetto Butez, ma Mercenaro (richiamato dal Var) annulla la rete per doppio tocco di Biraghi sul calcio d’angolo. Scatta un parapiglia tra le due panchine e viene espulso Maltesta, allenatore dei portieri del Como.Enrico Levrini