Como-Cagliari: Fabregas punta alla sesta vittoria consecutiva

Il Como oggi alle 15 al Sinigaglia cercherà di mantenere il decimo posto in classifica, contro un Cagliari a cui servono punti salvezza. Fabregas, che dopo la vittoria di Parma ha lasciato tre giorni di riposo alla squadra, ha tutta la rosa a disposizione tranne gli infortunati Dossena, Sergi e Diao. "Ci saranno probabilmente dei cambi di formazione – dice il tecnico spagnolo –, due o tre che hanno giocato meno in stagione, ma tutti sempre con la mentalità di vincere". Un cambio sicuro in difesa potrebbe essere quello di Valle al posto di Moreno, che a Parma è rimasto in panchina; gli indiziati poi sono Dele Alli che potrebbe giocare un tempo al posto di Paz e uno fra Gabrielloni o Cutrone al posto di Douvikas. Probabilmente sarà assente Da Cunha che si è allenato solo ieri dopo l’infortunio a Parma: lo sostituirà il match winner di queste due ultime partite, Strefezza.

Il Como vuole la sesta vittoria consecutiva, che migliorerebbe il record societario di cinque stabilito sabato scorso. "Noi vogliamo continuare a crescere, da alcune partite lascio giornate di libertà ai ragazzi, perché così hanno la mente più libera e possono concentrarsi di più sulla partita, l’ho sperimentato io da giocatore – chiarisce il tecnico –. Il Cagliari ci metterà in difficoltà, deve chiudere il discorso salvezza, recentemente hanno cambiato passo. Hanno Piccoli e Luvumbo, giocatori veloci e pericolosi, dovremo essere concentrati. Queste ultime tre partite saranno decisive per le squadre che affronteremo: noi siamo salvi da due giornate, ma abbiamo ancora molto da dire. Non abbiamo ancora realizzato un rigore, ma fa parte del nostro gioco, attiriamo i difensori avversari fuori area, per poi inserirci improvvisamente. È un aspetto che dobbiamo migliorare". E sul suo futuro, Fabregas non dà risposte, anche un po’ per scaramanzia: "Me lo chiedete sempre e ormai porta bene, e allora io vi do la solita non risposta". Ma secondo il quotidiano sportivo spagnolo “Marca“ il Bayer Leverkusen lo vorrebbe come sostituto di Xabi Alonso.

Probabile formazione (4-2-3-1) : Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Strefezza, Paz, Ikonè, Douvikas. All. Fabregas.