Como Calcio: Fabregas al Master Uefa Pro, mercato e futuro dei giocatori

Da mercoledì tutti i giocatori del Como possono definirsi in vacanza. Cesc Fabregas (nella foto) è a Coverciano a completare il corso per il patentino Master Uefa Pro, il presidente Mirwan Suwarso è negli uffici operativi di Londra, l’unico rimasto in via Sinigaglia è il ds Carlo Alberto Ludi, per ragionare sul mercato. Data per scontata la permanenza di Fabregas, che ha avuto un ritocco d’ingaggio e garanzie per un grande mercato. Ludi dovrà lavorare molto in uscita e decidere se riscattare alcuni uomini già in rosa e la sorte di una ventina di giocatori di proprietà, prestati dalla Serie A alla C e in diverse squadre europee. Fabregas in questa stagione ha utilizzato ben 35 giocatori differenti e con la società è stato chiaro: in rosa vuole avere massimo 22 giocatori oltre a qattro giovani della Primavera da far crescere. Questi 22 giocatori dovranno essere tutti al top, titolari intercambiabili predisposti alla sua idea di calcio. I primi movimenti dicono che il Real sta valutando di riprendere Nico Paz e in cambio di lasciare al Como il talento Endrick. In valutazione giocatori in scadenza come Vecino e Dzeko. Il prestigio internazionale del Como è notevolmete aumentato, il Barcellona ha ufficialmente invitato i lariani a partecipare al loro torneo Gamper in agosto.

Enrico Levrini