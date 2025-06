Como Calcio: Fabregas guida la preparazione tra Mozzate e Marbella

Finita la bufera intorno a Cesc Fabregas il Como, ha iniziato a programmare stagione e mercato. Le date sono ormai certe, il 10 luglio il Como inizierà la preparazione a Mozzate, per poi trasferirsi a Marbella una decina di giorni. La squadra tornerà sul Lario il 23 luglio, per disputare il primo torneo internazionale, organizzato dal Como al Sinigaglia che fino al 27 luglio, lo vedrà impegnato contro Ajax, Celtic e Al-Ahli. Il torneo si chiamerà Como Cup e avrà cadenza annuale. I lariani torneranno poi a Marbella, fino al 10 Agosto dove disputeranno il prestigioso Torneo Gamper, contro il Barcellona, che sarà anche la partita d’inaugurazione del nuovo Camp Nou. Tutto questo prima del turno di Coppa Italia contro il Sudtirol, con ancora data da decidere. Fabregas sta mettendo sotto pressione il ds Ludi, per avere gran parte della squadra pronta il giorno del ritiro. L’allenatore ha richiesto solo 22 giocatori da gestire e tutti al top, più quattro primavera, in questa stagione ha schierato ben 39 giocatori, il Como quindi si è subito buttato sul mercato, alla ricerca di quattro o cinque elementi, per creare una rosa, che possa puntare all’Europa. In cima alla lista dei desideri di Fabregas, c’è Martin Baturina, centrocampista croato della Dinamo Zagabria, che ha già rifiutato i 22 milioni di euro offerti dai lariani, si pensa che l’affare si chiuderà intorno ai 30 milioni. Enrico Levrini